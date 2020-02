El Puerto de Málaga rechaza la idea de la 'city' empresarial en Muelle Heredia

La city empresarial dibujada por el arquitecto Ángel Asenjo ocupando la totalidad del suelo de Muelle Heredia se topa con el rechazo total del Puerto de Málaga. La posición expresada por el presidente del organismo portuario, Carlos Rubio, no deja lugar a la duda, avalando la posibilidad de "estudiar" la bautizada como primera fase de la intervención, que supondría un incremento del techo edificable asignado actualmente a estos terrenos, pero descartando ir más allá.

"Lo más que he dicho es que se puede estudiar, que lamento que el planteamiento no se hubiese hecho hace muchos años, pero de lo que llaman ellos primera fase, lo demás no; en la fase que está incluida en el plan especial, pero fuera de eso no", ha afirmado a este periódico, marcando de manera precisa las líneas rojas a no rebasar.

La propuesta de Asenjo, materializada tras el encargo recibido a mediados del año pasado por el alcalde, Francisco de la Torre, es ciertamente ambiciosa respecto a los potenciales desarrollos de este emplazamiento. Si de un lado dibuja la opción de pasar de los 26.500 metros de techo de uso de oficinas y comercial recogidos en el planeamiento urbanístico a un tope de 50.000 metros cuadrados, maneja una segunda derivada de hasta 150.000 metros de techo, con 15 torres de 6, 12 y 18 plantas de altura.

"No sé si dentro de 30 años la ciudad evolucionará por ahí, pero hoy por hoy seguro que no"

Es esta solución "extrema", cuya ejecución se cuantifica en unos 258 millones de euros, la que despeja Rubio. "Lo primero se puede estudiar, lo demás no; en este momento no, no sé si dentro de 30 años la ciudad evolucionará por ahí, pero hoy por hoy seguro que no", ha apostillado el presidente del Puerto, quien ha destacado el valor "fundamenta" que el muelle 4 tiene para la actividad portuaria. "Es ahí donde se realiza todo el tráfico ro-ro con el norte de África", ha comentado.

De hecho, ha considerado que en esta particular visión de la labor de Asenjo cree que coincide con la posición del Ayuntamiento. "Es un ejercicio teórico; el futuro podría ir por ahí pero hoy por hoy no", ha apostillado. Y ha coincidido con el regidor en la necesidad de mantener una reunión que permita cerrar los numerosos asuntos pendientes entre las dos instituciones.