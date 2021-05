El propietario de Tivoli World pide al administrador que le deje abrir el parque

El empresario cordobés Rafael Gómez, más conocido como Sandokán, ha solicitado este miércoles al administrador concursal del parque de atracciones Tivoli World, ubicado en Benalmádena, que permita la reapertura del espacio lúdico este verano, así como interpondrá una demanda para declarar la “nulidad contractual” de la compraventa al grupo inmobiliario Tremón.

Así lo ha destacado el empresario esta mañana en una rueda de prensa que ha convocado en la puerta de Tívoli, en la que ha estado acompañado por sus hijos Esther y José Miguel Gómez, donde ha asegurado que lo quiere él y su familia es “abrir el parque en 15 días” al ser el propietario de la Compañía Internacional de Parques y Atracciones S. A. (CIPASA), que ejercía la explotación del recinto y que entró en concurso de acreedores el pasado agosto de 2020.

Durante su intervención, Gómez ha señalado que lo que quiere es “poner en marcha Tivoli”, asegurando que no quiere “ayudas”, así como ha puesto en valor el carácter icónico del espacio lúdico. “Aquí he venido yo con mis hijos, y ahora vienen mis nietos, y quieren venir los padres y las madres. Quiero que se abra el parque por el bien de los trabajadores y de todos los que vienen del mundo a la Costa del Sol”, ha ensalzado.

“Estoy en concurso por 6.000 euros, yo no gestiono el parque, hay un administrador, y es el que dice que no quiere abrirlo”, ha indicado el empresario, quien ha reclamado al letrado que le deje abrir el parque. “Déjeme que yo lo abra, pero no quiere ponerse en contacto conmigo”, ha apuntillado.

Por otra parte, ha reconocido que el parque es rentable porque no está actualizado, subrayando que “nunca hemos tenido el pensamiento de ir a las administraciones a que nos den dinero para tener el parque actualizado”, así como ha lamentado que CIPASA haya entrado en concurso de acreedores por “6.000 euros porque dice que le debíamos unas costas de un juicio que tuvimos” con Tremón.

El empresario ha asegurado que el administrador concursal, el letrado Juan Antonio Sánchez, “desde el principio está diciendo que el dueño del parque es Tremón, y por lo tanto, se tiene que dar abierto al dueño”, asegurando que “no quiere habar” con Gómez ni con su familia.

Sobre el recurso de apelación que presentó CIPASA este otoño contra la sentencia emitida por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, en el marco del concurso de acreedores, que ha fallado en contra del “derecho de crédito” que el administrador concursal reconoció a la empresa de Sandokán en el inventario de la masa activa y que fue impugnado por el grupo Tremón, y que apeló la primera, el hijo del empresario, José Gómez, ha indicado que “lo tenemos recurrido y no se ha resuelto”.

Asimismo, ha asegurado que la jueza del concurso “no autoriza” al administrador concursal retirar el recurso de casación interpuesto por CIPASA ante el Tribunal Supremo, que aún o ha sido admitido a trámite.

También ha avanzado que esta semana interpondrá en los Juzgados de Madrid, al tener Tremón su “razón social” en este lugar, “una demanda de nulidad contractual de la compraventa” de Tivoli, que de dar la razón “se anularía la venta”, con lo cual espera que “se resuelva la compraventa ya que no pagaron nada”.

Ello se traduce en una prolongación del litigio judicial que arrastran ambas empresas. “Lo que nosotros queremos es que se deshaga la compra porque no se llegó a efectuar, que se declare nulo el contrato de compraventa”, ha recalcado.

Por otro lado, ha asegurado que el abogado de CIPASA ha propuesto al administrador concursal facilitar una cantidad para “arrancar el parque”, asegurando que el letrado “dijo que no”, ya que “lo que no quiere es incrementar la deuda” de la empresa.

Gómez ha recordado que compró Tívoli en 2004 y que su detención por el caso Malaya supuso “el cierre de puertas” del parque y le obligó a “vender bienes para pagar a los proveedores y a los bancos” porque dice que “no quería hacer suspensión de pagos”.

Entre esas operaciones que orquestó la familia, ha indicado que entró en “conexión” con el grupo inmobiliario Tremón, asegurando que éste “quería comprar activos porque pretendía salir a bolsa”. “Llegamos a un entendimiento de vender un paquete de propiedades en un montante de 380 millones”, ha relatado el empresario cordobés, apuntando que antes de ir a la notaría Tremón “pretendía que nosotros vendiésemos Tívoli por 25 millones de euros”. Finalmente, ha señalado que “se escritura el parque” al grupo inmobiliario por esa cantidad, y éste entrega “15 millones en un pagaré y 2,5 por el Impuesto del Valor Añadido (IVA)” y exige “que se depositen en la notaría en la que se estaban haciendo las escrituras”.

“A los seis meses, llega y se lleva los 15 más los 2,5 millones de la Notaría y me debe desde el año 2007 110 millones de euros y se pone a decir que Tívoli es suyo. ¡No ha pagado ni una sola peseta, quiere quedarse con Tívoli sin pagar nada!”, ha exclamado Gómez, asegurando que se ha gastado en el parque benalmadense “más de 50 millones de euros”.