Recogen firmas contra el cierre del colegio Domingo Lozano de Málaga

Apuntaladas, con grietas y cerradas, así estaban hasta ahora cinco aulas del CEIP Domingo Lozano, en Málaga capital. Tras una valoración por parte de la Delegación de Desarrollo Educativo, la Junta decidió este miércoles cesar la actividad académica y redistribuir al alumnado en otros centros. Las familias de los estudiantes ya se concentraron, después de conocer la noticia, a las puertas del centro con pancartas en las que se podía leer: "Queremos nuestro colegio". Ahora, han decido recoger firmas en contra del cierre, pues temen que pueda ser definitivo.

Superando ya la petición el millar de apoyos en la plataforma change.org y respaldada por el mítico actor y cómico malagueño Dani Rovira, Juan Carlos Campoy Sánchez, uno de los padres afectados, ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la barriada de Carranque pierda un colegio con más de 60 años de historia por el que han pasado muchas generaciones.

No al cierre del CEIP Domingo Lozano - ¡Firma la petición! https://t.co/hYzWnFvxUT vía @change_es — Dani Rovira (@DANIROVIRA) December 23, 2023

La solución planteada por la Junta es dividir el colegio entre dos espacios "lejanos" por niveles desde el 8 de enero, lo que -asegura Campoy- "complica mucho a las familias que tienen dos o más hijos en distintos niveles". Critica que tampoco hay garantías de que el alumnado con necesidades educativas especiales vayan a seguir recibiendo la atención que tenían en el Domingo Lozano, "un centro de referencia en este ámbito". "Y esta solución también perjudica al profesorado y al PAS, que va estar en una situación igualmente complicada", continúa al tiempo que lamenta que toda la comunidad educativa, en especial los niños, se encuentra afectada, pues "no sólo tiene que dejar su cole, sino afrontar la separación se sus amistades y amigos".

En consecuencia, solicitan una reunión "urgente" con el delegado de Educación y el Ayuntamiento de Málaga para buscar soluciones satisfactorias. También exigen "la reubicación temporal del colegio en otro sitio, al completo, sin divisiones" y "la rehabilitación inmediata del edificio del colegio".

En septiembre unas grietas provocaron el cierre de la biblioteca, cuya zona se apuntaló y clausuró para evitar el paso de profesores y alumnos a la espera de que se decidan las actuaciones a llevar a cabo. En aquel momento, desde la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía negó que existiera riesgo alguno para los alumnos y profesores del centro. De igual forma, Teresa Porras, concejala del distrito, también afirmó que no había ningún peligro en seguir utilizando el resto de aulas del centro. Además, añadió que hasta que no se concluyera el estudio no podían hacer nada más, por lo que estaban vigilando y controlando.

Tras conocer las conclusiones de ese estudio, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga dio a conocer los resultado del último informe de seguimiento en relación a los problemas que presentaba el centro en sus infraestructuras que hacían que cinco aulas se mantuvieran clausuradas. En este punto, cabe señalar que el último estudio geotécnico y patológico mostró que tanto el edificio como el terreno no tienen problemas locales de subsuelo, pero si que advirtió de una cimentación deficiente que podría generar problemas a medio o largo plazo.

A raíz de estos resultados, tanto el Ayuntamiento de la capital como la Delegación Territorial informaron de la necesidad de cesar la actividad académica en estas instalaciones como medida preventiva para garantizar la seguridad del alumnado y de toda la comunidad educativa. Por tanto, los alumnos serán redistribuidos en centros próximos a este.

En el último Pleno del año del Ayuntamiento de Málaga, las familias de este centro educativo decidieron intervenir en el turno de preguntas. En representación de todos los padres, Campoy Sánchez aseguró que están desinformados y “muy preocupados” porque no saben qué va a pasar con el colegio. “Empezamos el curso con el corazón fuera”, remarcó. Además, incidió en que las reuniones terminaron el pasado mes de octubre, ya que los técnicos de la Junta les comunicaron que “no había riesgo y se iba a hacer un estudio diagnóstico que nos dijeron que hasta abril no estaría”.

En este sentido, expuso que en la zona existen infraestructuras de antiguos colegios que dejaron de ser colegios y que actualmente las utilizan asociaciones y colectivos, por lo que consideran que “tenemos juego como para reubicar el colegio al completo”. Asimismo, manifestó que lo único que quieren es que el edificio se rehabilite y se haga todo lo que se tenga que hacer para recuperar el edificio.