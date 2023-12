Educación cierra el colegio Domingo Lozano de Málaga y distribuirá a sus alumnos en otros centros

Apuntaladas, con grietas y cerradas, así estaban hasta ahora cinco aulas del CEIP Domingo Lozano, en Málaga capital. Ya en septiembre se daba a conocer el estado de este edificio y la Delegación de Desarrollo Educativo comenzó una valoración para conocer su estado. Ahora los resultados ya se conocen y la Junta ha hecho público que el edificio y el terreno tienen una cimentación deficiente que podría generar problemas futuros. Por tanto, han tomado la decisión de cesar la actividad académica y redistribuir al alumnado en otros centros.

Las familias afectadas ya mostraron su intranquilidad por la situación hace unas semanas y estaban a la espera de los resultados de este informe. En septiembre unas grietas provocaron el cierre de la biblioteca, cuya zona se apuntaló y clausuró para evitar el paso de profesores y alumnos a la espera de que se decidan las actuaciones a llevar a cabo. En aquel momento, desde la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía negó que existiera riesgo alguno para los alumnos y profesores del centro. De igual forma, Teresa Porras, concejala del distrito, también afirmó que no había ningún peligro en seguir utilizando el resto de aulas del centro. Además, añadió que hasta que no se concluyera el estudio no podían hacer nada más, por lo que estaban vigilando y controlando.

Ahora ya se conocen las conclusiones de ese estudio. Por ello, este lunes el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, ha mantenido una reunión con la concejala de Urbanismo, Carmen Casero; la presidenta de la Junta del distrito n.º 6 (Cruz de Humilladero), Teresa Porras; el director general de Educación del Ayuntamiento de Málaga, Fernando Leguina; técnicos de urbanismo, la secretaria general provincial de la Delegación Territorial, Paloma Rodríguez; la jefa del servicio de Planificación y Escolarización Educativa, Eva Sánchez; la directora del CEIP Domingo Lozano, Sylvia Frey, y la presidenta de la AMPA del centro, Rocío Gavilán. En la misma han analizado las medidas conducentes para dar respuesta a las deficiencias estructurales registradas en el CEIP Domingo Lozano.

En este sentido, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha dado a conocer los resultado del último informe de seguimiento en relación a los problemas que presentaba el centro en sus infraestructuras que hacían que cinco aulas se mantuvieran clausuradas. En este punto, cabe señalar que el último estudio geotécnico y patológico ha mostrado que tanto el edificio como el terreno no tienen problemas locales de subsuelo, pero si que ha advertido de una cimentación deficiente que podría generar problemas a medio o largo plazo.

A raíz de estos resultados, tanto el Ayuntamiento de la capital como la Delegación Territorial han informado de la necesidad de cesar la actividad académica en estas instalaciones como medida preventiva para garantizar la seguridad del alumnado y de toda la comunidad educativa. Por tanto, los alumnos serán redistribuidos en centros próximos a este.

Según la Junta de Andalucía, las actuaciones de traslado de equipamiento en los respectivos centros de destino se llevarán a cabo en los próximos días, durante el período no lectivo, para que se pueda retomar la actividad ordinaria al inicio del próximo trimestre. Además, han informado de que se están llevando a cabo los trabajos de coordinación entre los centros afectados, la Delegación, el Ayuntamiento y la Agencia Pública Andaluza de Educación para garantizar una adecuada atención a todo el alumnado, no solo desde el punto de vista académico, sino también en relación con los servicios complementarios.