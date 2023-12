Renfe retira el tren que se mantenía descarrilado en Álora y Adif inicia la reparación de las vías

La normalidad todavía no ha vuelto a la estación de El Chorro, en el municipio malagueño de Álora, pero ya queda menos para que se pueda restablecer el servicio. El accidente entre dos trenes de media distancia el pasado sábado, que causó heridas leves a 13 pasajeros, provocó el descarrilamiento parcial de ambos convoyes. Uno de ellos pudo ser remolcado durante la jornada del lunes, pero Renfe no logró despejar las vías por completo hasta este martes por la tarde. Hasta ese momento, los técnicos de Adif no habían podido realizar la evaluación de daños y proceder a las reparaciones pertinentes.

Según comentan desde Adif y conforme a la primera inspección del lugar del siniestro limpio ya de material ferroviario, se descartan desperfectos de importancia en ambos trazados, en sentido Málaga y Sevilla, pero aún quedan horas de trabajo para que la circulación ferroviaria se pueda retomar en este punto del trazado. Por el momento, se mantiene el plan de transporte alternativo de viajeros que se activó horas después del suceso y que incluye trayectos en autobús y en alta velocidad.

El choque lateral de los dos trenes, que los dejó desplazados de su eje, hizo inviable un simple remolque de otra máquina y se necesitó la entrada en el lugar del tren grúa. Para que se pudiera trabajar con seguridad, los operarios de Adif desmontaron un tramo de catenaria que, ahora que están las vías despejadas, se volverá a colocar.

“En las vías afectadas nos encontraremos que hay que cambiar un número aún desconocido de traviesas, varios metros de carril, revisar algún cambio de vía que se haya visto afectado, sobre todo en la vía en la que estaba el tren parado, la que va sentido Málaga y que recibió el impacto”, comentaban poco antes de la retirada del segundo convoy fuentes de Adif.

Una vez que Renfe ha terminado su trabajo y ha podido llevarse los trenes afectados, Adif ha comenzado su labor, que se hace de manera coordinada entre ambas empresas. "Renfe es la que realiza el encarrilamiento y retirada de los vehículos y Adif la reparación y mantenimiento de la infraestructura”, explican desde Adif.

Los operarios de ambas empresas trabajan desde el pasado sábado para restablecer la normalidad lo antes posible. Se espera que pueda ser este miércoles, pero habrá que esperar para saber cómo se desarrollan las reparaciones.

Mientras tanto, los viajeros se desplazarán entre Sevilla y Antequera en sus trenes habituales, y a partir de ahí, el trayecto entre Antequera y Málaga se realizará en trenes de alta velocidad. Los viajeros de paradas intermedias entre El Chorro y Málaga se desplazarán en autobús. Por otro lado, Renfe informó tras el accidente de que facilita la opción de cambio de billete o anulación sin coste alguno a todos los viajeros que lo soliciten. Además, la compañía ha reiterado que mantendrá informados a los pasajeros por el personal de a bordo, en estaciones y por todos los canales de comunicación habituales.

El suceso tuvo lugar minutos después de las 21:30 este pasado sábado. El Teléfono 112 recibió numerosas llamadas que informaban de un choque entre dos trenes de media distancia que cubrían las líneas Sevilla-Málaga y Málaga-Sevilla. En el suceso intervinieron efectivos de los Bomberos del Consorcio Provincial (CPB) de Málaga, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de Cruz Roja, de Adif, de Protección Civil de Álora y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.