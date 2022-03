Sindicatos denuncian que más de 13.000 trabajadores del SAS en Málaga no acceden a la carrera profesional

La carrera profesional es un complemento que, según las categorías, puede suponer de 70 a 700 euros mensuales. Pero más de 13.000 empleados del Servicio Andaluz de la Salud (SAS) en Málaga no lo perciben porque está bloqueado su desarrollo. Administrativos, auxiliares administrativos, trabajadores sociales, celadores, veterinarios y farmacéuticos, entre otros, están excluidos de hecho, aunque tienen el derecho a cobrarlo tras cumplir unos requisitos. Pero incluso los médicos y enfermeros -que son los únicos que de momento lo reciben- deben cumplir una serie de trámites que los sindicatos definen como "una carrera de obstáculos" antes de acceder.

Por ello, CCOO, UGT y CSIF han protagonizado este jueves la sexta jornada de protesta para reivindicar que el SAS desbloquee la aplicación de la carrera profesional. Ha sido con una concentración ante el Hospital Costa del Sol, en Marbella.

El representante de la Federación de Servicios Públicos (FESP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, explicó que las reivindicaciones son básicamente cuatro: que acceda todo el personal -dado que ahora está excluido el personal de gestión y servicios-, que se facilite el trámite para médicos y enfermeros y también que se aplique a los empleados temporales, "como ya han reconocido varias sentencias judiciales". Otra demanda es que auxiliares administrativos que hacen tareas las mismas tareas que los administrativos pasen a esta categoría. Los auxiliares que de nivel 3, 4 y 5 de la carrera profesional pueden subir de categoría, pero como está bloqueado su desarrollo para este colectivo, no ascienden a administrativos.

"De los alrededor de 50.000 médicos y enfermeros que hay en el SAS, el año pasado sólo pudieron mejorar en su carrera profesional unos 2.000. Eso da idea de lo complejo que es el proceso para los únicos que de momento pueden acceder", indicó Macías. Los sindicatos denuncian que en Andalucía hay unos 60.000 trabajadores a los que se les cercena su derecho a la carrera profesional. Además, indican que esta comunidad autónoma es la que tiene el trámite más complejo para su reconocimiento.

Por su parte, CCOO calificó de "maltrato descarado" que el SAS bloquee el acceso a esa mejora. Esta organización denunció que la Administración "incumple" el acuerdo sobre la carrera profesional alcanzado en julio pasado. Ante esta "actitud intolerable", UGT y Comisiones Obreras decidieron este miércoles retirarse temporalmente de la Mesa Sectorial y otros órganos de negociación. Para el responsable de la Federación de Servicios y Sanidad de CCOO Andalucía, José Pelayo, el SAS "no es fiable" porque "no cumple sus acuerdos" lo que interpretó como "un maltrato continuado a su plantilla, que asfixia a los trabajadores". Macías, en la misma línea, justificó esa retirada de las mesas porque "se ha roto la confianza" con la Administración. Y concluyó: "Si no cumple, ¿para qué negociar?"