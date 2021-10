Satse pide más enfermeros para la consulta de pacientes sin cita que se implanta en Málaga

Aparte de más atención presencial, desde este viernes se aplica otro cambio en los centros de salud: una consulta para pacientes sin cita a cargo de un enfermero. El SAS la llama consulta de acogida. No es para filtrar, sino para resolver casos clínicos que no puedan esperar. El profesional trabajará de forma coordinada con el médico responsable de la consulta no demorable. En la medida de lo posible, ambas estarán anexas.

El Sindicato de Enfermería (Satse) criticó este “anuncio sorpresa” de la Consejería de Salud porque “no se ha negociado”. El sindicato está de acuerdo con su implantación en la medida que entra dentro de las capacidades de los enfermeros, pero no comparte la sobrecarga de funciones que supondrá para esta categoría que desde la pandemia ha asumido además los rastreos de casos Covid y la vacunación contra el virus.

“Exigimos a la Consejería de Salud que adecue las plantillas y dote a la enfermería de personal suficiente para la implantación de esta consulta de acogida”, demandó el secretario provincial de Satse en Málaga, Juan José Sánchez. “Esta consulta de acogida no se sostiene si no hay un aumento de personal”, advirtió.

Sánchez reprochó además que el Plan de Atención Primaria del SAS “se haya olvidado” de matronas y fisioterapeutas. Para Satse, por lo menos tiene que haber un profesional de cada una de estas categorías en los centros de salud. Finalmente, advirtió:“Basta de palmadas sin reconocimiento económico y profesional. Si no se adecuan las plantillas, probablemente tendremos un otoño caliente”.