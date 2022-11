Talent Woman: “Trabajad duro, sed constantes y efectivos porque sois los líderes del futuro”

La quinta edición de Talent Woman regresa a Málaga de forma totalmente presencial tras dos ediciones online debido a la pandemia. Con ponencias, charlas, mesas redondas, talleres y actividades, este foro sobre el liderazgo femenino busca fomentar el interés por las carreras de ciencias, tecnología, de arte, de matemáticas y de ingeniería entre los más jóvenes. Además, algunas de sus ponentes han insistido a los jóvenes en que deben trabajar duro porque “son los líderes del futuro”.

El evento cuenta con unas 40 ponentes que contarán sus historias a unos 70 centros educativos que pasarán por el auditorio del Fycma, y también para unos 250 grupos escolares que se conectarán en streaming. Las encargadas de abrir la jornada de este miércoles han sido Sara Almagro, campeona nacional y subcampeona mundial de para surfing; Melissa García, investigadora y profesora de la UMA e IBIMA; y Sandra Hernández, ingeniera de sistemas del banco de pruebas en Jet Propulsion Laboratory NASA.

Sara Almagro, la malagueña dos veces campeona de España y subcampeona del mundo en para surfing

Sara Almagro sufrió un shock multiorgánico debido a una septicemia a consecuencia de una bacteria llamada meningitis meningocócica a los 18 años y estuvo diez días en coma. Salió del hospital cinco meses después, pesando 20 kilos menos, sin manos y pies, dependiendo de una silla de ruedas y en diálisis. La joven durante su ponencia insistió en que el choque de realidad fue “el decir no me puedo mover sola, no puedo comer sola y no puedo ducharme sola".

Empezó la carrera de Derecho y a practicar surf cuando una persona a través de las redes sociales contactó con ella y le dijo que iba a lograr que volviera a este deporte. Tras recibir un riñón, donado por su padre, comenzó a entrenar. Actualmente, lo que era un hobbie para ella con 5años, se ha convertido en su pasión y es dos veces campeona de España y subcampeona del mundo en su categoría.

Melissa García, profesora e investigadora del Departamento Biología Molecular y Bioquímica de la UMA

Por otro lado, Melissa García es profesora e investigadora del Departamento Biología Molecular y Bioquímica, estudió biología y hizo su tesis doctoral en la UMA y trabajó como investigadora en Bélgica hasta principios de 2021. En enero del año pasado volvió a la UMA y desde entonces lidera varios proyectos de investigación. Con cinco becarios bajo su supervisión, su trabajo consiste en “diseccionar y estudiar el microambiente tumoral”. En este sentido, García aconsejó a los jóvenes asistieron su ponencia que trabajen duro, sean constantes y efectivos porque “sois los líderes del futuro”. También insistió en que tienen que hacer los que les gusta porque “no hay mejor recompensa que trabajar en algo que te gusta porque al final lo ves como un hobbie y esa es la clave de todo”.

Sandra Hernández, ingeniera de sistemas del banco de pruebas en Jet Propulsion Laboratory NASA

Por su parte, Sandra Hernández, ingeniera de sistemas del banco de pruebas en JPL NASA, se fue a Miami a estudiar inglés con su padre y decidió quedarse allí. A los 16 años, le regalaron un coche y al ver que se le rompía y no podía permitirse llevarlo a un taller, decidió arreglarlo ella misma con sus amigos. El conocer cómo era arreglar el coche y el trabajo manual que le supuso fue lo que la impulsó para estudiar ingeniería.

Hasta ahora, Sandra ha formado parte del equipo que construyó el Rover que llegó a Marte en marzo de 2021 y también ha ayudado a construir la réplica de este. Tras terminar este proyecto, la ingeniera empezó a trabajar en Europa Clipper “que es el proyecto de más prioridad en JPL”. Asimismo, la joven aconsejó a todos los adolescentes que cuando encuentren algo que les guste que trabajen duro "mantengan los ojos en la meta porque la recompensa vale la pena”.

En esta primera jornada, también estuvieron presentes Beatriz Crespo, fundadora y CEO de Freedom & Flow; Celia Jiménez, ingeniera aeroespacial y futbolista profesional de la Selección Española; y Begoña Arana, fundadora y directora general de Nuevo Hogar Betania (NHB), entre otras. En la jornada de este jueves asistirán Susana Carillo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana; Gloria Lomana, presidenta ejecutiva de 50&50 G.L.; e Irene Rivera, socia fundadora de la Asociación Ellas Vuelan Alto, entre otras.