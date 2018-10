"De la Torre ha hecho mucho por Málaga pero se encuentra en su momento final"

-según su currículum es licenciado en Biología por la UMA. ¿Ha trabajado alguna vez como biólogo?

-Sí, estuve como técnico analista de un laboratorio de aguas residuales. Eso fue en el periodo de 2010 y antes trabajé, pero no como titulado, en la Agencia de Medio Ambiente.

-A pesar de su juventud, 38 años, su carrera política es amplia. Uno podría pensar que su profesión es la política.

-Para nada. Estar en política es algo transitorio. Uno tiene la oportunidad de ser responsable político para dar respuesta a las demandas ciudadanas.

-Dio el paso para ser el candidato del PSOE a las municipales en mayo. Nadie más se presentó. ¿No es un indicador de la ausencia de debate interno?

-Para nada. Las primarias han llegado para quedarse. Si no se presentó nadie es porque se refrendó el trabajo que había estado haciendo como portavoz y se entendía que era la persona adecuada.

-¿Cree que es el mejor candidato posible?

-Si mis compañeros me eligieron entiendo que soy la mejor persona para ser el candidato.

-Cuando concurra a las municipales tendrá 39 años. El alcalde, 76. ¿Qué valor le da a este hecho?

-No voy a cuestionar la edad de Paco de la Torre y no voy a permitir que nadie cuestione la mía. Se ha dado un cambio en la ciudad y creo que a De la Torre le ha llegado su momento. Hacen falta nuevos liderazgos.

-En la campaña de 2015 el PSOE usó la edad del alcalde.

-Tengo buena relación con Paco de la Torre, es una persona que ha hecho mucho por Málaga, pero cada cosa tiene su tiempo y él se encuentra en su momento final. Aún dudo que acabe siendo el candidato, quedan meses y siempre ha dicho que lo será si las fuerzas le acompañan. Él mismo siembra la duda.

-La experiencia en materia de gestión entre ambos es igualmente dispar.

-He sido diputado nacional; delegado de Salud, con gestión directa sobre unos 500 millones de euros. El candidato que se presenta a las elecciones con trayectoria y futuro para ser alcalde es Daniel Pérez. Del resto de candidatos que se pueda presentar, la persona más cualificada en gestión y en formación para ser alcalde es Daniel Pérez.

-En el año que lleva como portavoz del PSOE, ¿a qué le ha dado tiempo?

-A coger las demandas sociales de los malagueños, una de ellas la eliminación de las plusvalías. Hemos conocido de primera mano el drama de más de 500 familias. ¿Para qué ha servido el tiempo que llevo aquí? Para poner rostro a las personas que más han sufrido el tiempo de gestión de De la Torre.

-¿Si es alcalde en 2019 eliminará las plusvalías por herencia?

-Es mi compromiso.

-Resulta incongruente que diga eso cuando hace unas semanas abrió la puerta a negociar cambios en este impuesto pero renunciando a su supresión.

-Lo que hice, ante el bloqueo que había, fue tenderle la mano al alcalde. Él recogió el guante. Le dije que mi propuesta es de máximos. Pero si somos capaces de encontrar una fórmula para que los malagueños no tengan que pagar este impuesto a 1 de enero lo haremos.

-Intentó evidenciar la soledad del alcalde en este tema. Pero no ¿quedó patente la suya después de que ninguno de los grupos de izquierdas le respaldase?

-Hay que tener en cuenta que quien tiene la competencia para modificar la ordenanza es el equipo de gobierno, por medio de la Junta de Gobierno Local.

-Hablo más de una cuestión simbólica, porque probablemente necesitará del apoyo de esos partidos para alcanzar la Alcaldía y ninguno está de acuerdo en su principal compromiso.

-Tenemos clara la necesidad de generar un cambio político en Málaga. Por encima de todo buscaremos eso y todo estaría abierto a negociar.

-¿Incluso a costa de cambiar de criterio en las plusvalías?

-Uno tiene que saber que tiene que buscar los consensos. Me pregunta por las formaciones de izquierda. A lo mejor esa fórmula se da con Ciudadanos.

-Ha puesto bajo sospecha la gestión de Urbanismo apuntando hasta cinco presuntos delitos. ¿Se reafirma en la existencia de cloacas?

-Trasladé dudas. He tenido acceso a expedientes que han sido modificados y manipulados. Se modificó la base de datos de Urbanismo poniendo nombres que no existen con DNI que no existen para tapar a personas que estaban detrás de unos expedientes.

-Dígame tres proyectos que impulsará si llega a la Alcaldía.

-Hay que asomar la ciudad al mar, uniendo peatonalmente Larios con la Plaza de la Marina, el Paseo de los Curas y el puerto. Otra es soterrar las vías del tren al puerto. Y otro es mimar al PTA, convertirlo en una city tecnológica. Hace falta llegar con el Metro y el Cercanías.

-Dos no son competencia del Ayuntamiento.

-Si es necesaro se firmará un convenio con el Ministerio de Fomento. Hay soterrar el tren del puerto. Ya se lo cobraríamos. No puede ser que el puerto se quede sin conectar con los corredores mediterráneo y el central.

-¿Con usted la Junta tendrá un aliado con el Metro al Civil?

-Sí, buscaríamos la manera de facilitar que Málaga tenga la red de Metro finalizada.

-¿Sigue siendo partidario del hotel del puerto?

-Es un proyecto bueno pero hay que mejorarlo, hay que reconciliarlo con la ciudad. Es posible mejorarlo, ver la posibilidad de rebajar la altura y el basamento, y con eso mejoraremos su integración en la fachada portuaria.

-¿Cuánta altura debe bajarse?

-No soy la persona que tiene que decir que hay que pasar de 150 a 120. Tiene que verse y analizarse su viabilidad, porque el inversor tiene que tener su garantía.

-¿Garantiza que gane o pierda en las urnas permanecerá los cuatro años en el Consistorio?

-Tienen mi compromiso. Estamos en disposición de conformar una mayoría para gobernar.