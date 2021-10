La UMA anima sus estudiantes a que participen en el programa Erasmus

Las caras de ilusión y nervios estuvieron presentes en la mañana de este jueves 14 de octubre en la facultad de Ciencias de la Comunicación y Turismo de la Universidad de Málaga (UMA). Los alumnos interesados en participar en el programa Erasmus asistieron a la primera de las jornadas del programa #Erasmusdays, cuyo objetivo era dar a conocer las oportunidades que ofrece la UMA para este programa de movilidad.

Los interesados pudieron vivir de cerca la experiencia narrada por alumnos que ya han estado algún cuatrimestre en el extranjero, y que han respondido a las dudas que han planteado los que siguen su estela. Los organizadores dejaron claros los beneficios de la movilidad europea: practicar otro idioma, aumentar los conocimientos, la comprensión de otras culturas y valores, así como vivir una experiencia única y enriquecedora en otro país. Asimismo, han explicado otras posibilidades de participar en el programa Erasmus+ sin necesidad de viajar y también han detallado otros cursos y acciones formativas dirigidas a estudiantes de la UMA.

El acto fue organizado por el Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional y en el mismo han participado estudiantes Erasmus+ (KA103 estudios y prácticas y KA107). La primera jornada de #Erasmusdays concluyó con la inauguración de la exposición de fotos seleccionadas ‘Erasmusdays2021 Universidad de Málaga’, a cargo de la vicerrectora Susana Cabrera, quien también entregó los premios de los concursos de fotografía.

Anécdotas inolvidables

Algunos alumnos quisieron compartir su experiencia con los que aún no han tomado la decisión definitiva. Y todos coinciden en sus impresiones. “Al principio es todo muy duro, te tienes que acostumbrar a unos métodos de estudio diferentes, y es un shock profesional y personal muy fuerte”, afirmó Rocío Suárez, una joven que viajó a Roma en 2018 para estudiar Historia. “El hecho de viajar a un país extranjero y enfrentarte tú sola a todo es muy duro. Da vergüenza pero te abre mucho y te hace crecer y madurar”, apuntó.

Por su parte, Raquel Carvajal, que cursó Estudios Ingleses, viajó a Edimburgo. Estuve en el año del brexit y fue algo movido. Pero yo con 10 años ya sabía que me quería ir, aunque en ese momento no sabia a qué lugar aún”, comentó nerviosa ante los presentes. Carvajal aseguró que la realización del programa Erasmus le abrió muchas puertas. “La chica de un barrio de la periferia y de clase humilde tuvo la oportunidad de estudiar en una de las universidades más prestigiosas para su carrera”, comentó muy emocionada al tiempo que los asistentes aplaudieron. “También se me abrió la puerta al conocimiento, ya que en un año en Edimburgo pude aprender más que en tres ó cuatro años por mí misma”, aclaró.

Corren tiempos complicados, el Covid vuelve a marcar, aunque de una forma menos severa, el nuevo curso universitario, pero las ganas por descubrir y explorar siempre vencen entre el alumnado.