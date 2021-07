La UMA, capital mundial de la investigación en matemáticas aplicadas

La Universidad de Málaga (UMA) se convertirá el próximo año en la capital mundial de la investigación de una disciplina de las Matemáticas Aplicadas: las ecuaciones de tipo hiperbólico y sus múltiples aplicaciones sociales en ámbitos como el medio ambiente, la salud o la astrofísica.

Como antesala del XVIII Congreso Internacional de Problemas Hiperbólicos: Teoría, Numéricos y Aplicaciones -'International Conference on Hyperbolic Problems: Theory, Numerics & Applications' (HYP2022)-, que tendrá lugar del 20 al 24 de junio de 2022, ha celebrado este viernes la jornada virtual 'HYP2020/21 DAY', una cita científica de primer nivel.

En ella se han reunido más de 300 investigadores interesados en los aspectos tanto teóricos como computaciones y aplicados de problemas de evolución de tipo hiperbólico, han informado desde la UMA en un comunicado.

Organizado por el grupo EDANYA de la UMA (Ecuaciones Diferenciales, Análisis Numérico y Aplicaciones), este encuentro ha contado con dos insignes matemáticos cuyas ideas han sido fundamentales en el campo de los problemas hiperbólicos, el expresidente de la Sociedad Americana de Matemáticas, James Glimm y Peter Lax, del 'Courant Institute of Mathematical Sciences' de Nueva York.

Igualmente, han participado también otros conferenciantes destacados como Constantine Dafermos (Brown University), Jacob Bedrossian (University of Maryland), Min Tang (Shanghai Jiaotong U., China) o el investigador de la UMA Manuel J. Castro, entre otros.

"En este campo de estudio los modelos surgen de la necesidad de describir fenómenos relevantes de la ciencia y la tecnología. En particular, muchos modelos matemáticos de la mecánica de fluidos se expresan mediante modelos hiperbólicos", explica el científico de la UMA Carlos Parés, que ha presidido el 'HYP2020/21 DAY'.

El profesor de Matemáticas Aplicadas, que también lidera el grupo EDANYA, pone como ejemplos de áreas de aplicación de esta disciplina la aerodinámica, la oceanografía, la física de plasma o la mecánica de sólidos, entre otros.

El grupo EDANYA centra su actividad en la simulación numérica de fluidos geofísicos mediante la resolución numérica de modelos hiperbólicos. Entre sus principales resultados de I+D+i destaca el software 'Tsunami-HySEA' para la simulación de tsunamis, que está siendo utilizado actualmente en los sistemas de alerta temprana de varios países y fue reconocido con el 'NVIDIA Global Impact Award' en su edición de 2018.

Este grupo es el único nodo español de la red 'ITN Modelling and Computation of Shocks and Interfaces' (ModCompShock), financiada por la UE, cuyas líneas de investigación se ajustan plenamente a los temas de los congresos HYP.