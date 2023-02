Último paso para la llegada del Metro de Málaga al Centro: la concesionara chequeará los trabajos realizados por Alstom

La llegada del Metro al Centro está un paso más cerca. Alstom ha terminado las pruebas de seguridad y ahora es el turno de la concesionaria quien se encargue de comprobar que el trabajo realizado por esta empresa está bien hecho y las instalaciones son seguras para comenzar con la explotación comercial de este nuevo tramo del suburbano.

La fecha prevista para que el Metro al Centro se abriera al público era la Feria de Agosto, luego pasó a septiembre e incluso octubre. A día de hoy, sigue sin saberse cuándo los malagueños podrán llegar hasta la Alameda Principal en el suburbano, pero su apertura, aunque se desconoce la fecha exacta todavía, está cada vez más cerca.

El contrato para la ejecución de las instalaciones y arquitectura del tramo de extensión al centro histórico del Metro de Málaga (Renfe-Guadalmedina-Atarazanas) finalizó el 30 de enero, junto con todos los trabajos realizados. Según ha informado a este periódico la Consejería de Fomento el siguiente paso es que la concesionaria revise, chequee y verifique que todo el trabajo realizado por Alstom marcha bien. Actualmente, las instalaciones cuentan con diferentes sistemas de energía y electrificación, comunicaciones, sistemas de información al viajero, protección contra incendios, entre otros. Además de comprobar que todo es 100% seguro para comenzar con la explotación comercial del Metro, también deben terminar con todos los trámites administrativos.

No hay fecha a la vista para la apertura del metro, ya que todo depende de si al comprobar las instalaciones se encuentran con alguna deficiencia o no y el tiempo que se tardaría en solucionarla. En cambio, si se garantiza que el nuevo tramo es completamente seguro se abrirá al público lo antes posible.

Por otro lado, el contrato para el proyecto y obra de la extensión del Sistema de señalización ferroviaria (CBTC) del Metro de Málaga hasta la Estación Atarazanas (Alstom) que expiraba el 27 de enero, se ha prorrogado siete meses, según la Consejería, para realizar las pruebas de verificación y ensayos en vía que aseguren que las cuatro nuevas unidades (URBOS 100) funcionan correctamente y son totalmente seguras para entrar en circulación.

Estos vehículos ampliarán la flota de trenes del Metro de Málaga hasta las 18 y todas las unidades nuevas deberán recibir una autorización por parte de la Agencia de Obra Pública que les conceda el permiso para entrar en funcionamiento.

Actualmente, en Málaga ya se encuentran dos de las cuatro unidades de la ampliación de la flota, fabricadas por CAF, en los Talleres y Cocheras de Metro de Málaga en Asperones desde noviembre y diciembre de 2022. Ahora, están a la espera de que las dos siguientes lleguen, que no lo harán hasta abril y junio de 2023. De igual forma, las pruebas de seguridad de estos vehículos no van a interferir en la puesta en marcha del suburbano hasta Atarazanas, ya que no requiere de su incorporación. Estos cuatro trenes funcionarán para la red completa, incluida la prolongación de la línea dos hasta el Hospital Civil, aunque también sostienen que mejorará la calidad del servicio hasta el Centro una vez que se pongan a funcionar.