Urbanismo defiende la contratación del asesor procedente de Urbania: "Es legal y nos va a ayudar a avanzar"

El Ayuntamiento de Málaga defiende el nombramiento de su nuevo asesor en Urbanismo, Víctor Troyano Zurita, procedente de Urbania. La concejala del ramo, Carmen Casero, afirma con rotundidad que es "absolutamente legal" y que en el Consistorio están "convencidos de que traer a Urbanismo talento, experiencia y una visión amplía del funcionamiento del sector nos puede ayudar a avanzar y a conseguir los grandes retos que tenemos".

Con Málaga, en una carta dirigida al alcalde, Francisco de la Torre, ha pedido que se revoque el nombramiento, dudando de la incompatibilidad que pudiera tener por su procedencia, además de señalar el "escandaloso conflicto de intereses" que supone su nombramiento.

Casero también se ha pronunciado respecto a la posición de PSOE y Con Málaga, que ya este martes ponían en duda al asesor y la función que va a cometer. "No me extraña que la oposición use este argumento de la protesta, el derrotismo y la puesta en duda de la legalidad de lo que hacemos, nunca están a favor de que la ciudad avance". A esto suma la edil que el Consistorio seguirá "en esta línea de trabajo, de buena coordinación, de incorporación de talento y de perseguir los grandes retos que tiene Málaga".

En la misiva que Con Málaga ha presentado al regidor este miércoles, firmada por su portavoz, Toni Morillas, piden "que rectifique y deje sin efecto el nombramiento realizado, que nos dé explicaciones en respuesta al presente escrito y que comparezca a petición propia en el próximo pleno municipal para aclarar este polémico nombramiento". Esta petición de comparecencia será voluntaria y en caso de producirse no se daría hasta el 2 de abril, cuando está emplazado el siguiente.

"Este nombramiento es una clara prueba de la connivencia del equipo de gobierno con las grandes constructoras y fondos de inversión, y en particular con Urbania, de donde procede esta persona, empresa promotora adjudicataria del proyecto de los rascacielos en los terrenos municipales de Repsol", afirman en el escrito, a la vez que añaden que la misma tiene "una previsión de ingresos multimillonarios a ingresar en la cuenta de resultados".

También citan su paso por Dazia Capital o el estudio de arquitectos HCP, por lo que "nos parece un caso de conflictos de intereses e incompatibilidad de manual, que siembre dudas sobre las conexiones del poder político y el poder empresarial".