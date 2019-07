Urgen a mejorar los contratos para atajar la fuga de enfermeros y fidelizarlos

Muchos enfermeros se siguen yendo fuera de Andalucía; a otras comunidades o al extranjero. Gracias al Brexit, la fuga no es numerosa como en los años de la crisis. Pero continúa produciéndose. Recientemente se agotaron los listados de la bolsa autonómica de enfermeros y muchos centros tuvieron que sacar convocatorias específicas para poder contratar. Los hospitales Regional, Clínico, Comarcal de Antequera y de la Axarquía así como el Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce se vieron abocados a esta fórmula para encontrar profesionales.

“En realidad no es porque falten enfermeros, sino porque otros sistemas de salud hacen ofertas más atractivas y se van a otras comunidades autónomas o a otros países”, explica el secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), Juan José Sánchez. Y gracias al Brexit, la pérdida no es mayor porque ahora el Reino Unido no es un destino tan prometedor.

“Estamos dilapidando capital humano y gasto en formación en las universidades andaluzas. No hay que aumentar las plazas de enfermería en las universidades, sino mejorar las condiciones para retenerlos”, resume el secretario de Satse. Sánchez cree que las medidas básicas para evitar que emigren de Andalucía son tres:contratos más largos, retribuciones más altas y mejores condiciones sobre turnos y descansos. Desde Satse se asegura que los enfermeros andaluces “están a la cola” salarial de toda España. “Además, el SAS abusa de la jornada complementaria y los infla a guardias”, asegura Sánchez.

UGT también da la voz de alarma sobre esta situación. Juan Miguel Contioso, representante del sindicato, admite que hay un “ligero repunte” en la contratación, pero coincide con Satse: “Los profesionales se siguen yendo fuera en busca de más estabilidad y mejores retribuciones”.

El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, también reconoce que ha aumentado “ligeramente” la contratación. De hecho, precisa que entre mediados de mayo y julio pasado se colegiaron 350 profesionales. Un dato mayor que en el mismo periodo de 2018 en el que la cifra fue de 292. Además, confirma que la fuga se ha ralentizado. En el primer semestre de 2018 solicitaron el certificado para irse al extranjero 32 enfermeros y en el mismo periodo de 2019 lo hicieron 22. “Si no se van más es por el Brexit y porque hay un ligero aumento de la contratación”, sostiene Astorga.

Si no se van más, es por el Brexit y porque hay un ligero aumento de la contratación”

El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga recuerda que es una profesión muy feminizada y con mucho trabajo a turno. “Hay contratos duros de aceptar y, si no los aceptan, se les penaliza; una situación que pone a muchos enfermeros a los pies de los caballos”, explica. El resultado es que los profesionales que se quedan, no se ponen disponibles en la bolsa para aquellos destinos que no les compensan. “A veces tienen que hacer muchos kilómetros para trabajar pocos días y a turnos. Hay que hacer los contratos más atractivos y mejorar sus condiciones para fidelizar a los profesionales”, esgrime Astorga.

Baleares, Madrid, País Vasco e incluso todavía el Reino Unido suelen ser los destinos escogidos para buscar más estabilidad. Según datos del Colegio, los jóvenes –debido a que tienen menos cargas familiares– son los más dispuestos a hacer la maleta para trabajar fuera de Andalucía.

Desde Satse se apunta que en torno a la mitad de los enfermeros de la provincia trabajan con contratos temporales. Y desde el Colegio se denuncia que las condiciones laborales y retributivas no van en paralelo con la disponibilidad que se exige. “Hay enfermeras con dos niños, a las que llaman hoy para que se incorpore mañana a muchos kilómetros de su casa y para trabajar tres días”, ejemplifica Astorga. Por eso, Satse, UGT y el Colegio urgen a la Administración autonómica a mejorar las condiciones laborales y retributivas de los enfermeros de cara a fidelizarlos y evitar su salida de Andalucía.