Usuarios de la piscina de la UMA se quejan de la eliminación de su grupo

El complejo deportivo Universitario de la Universidad de Málaga (UMA) realiza actividades a lo largo del año tanto para miembros como para externos que quieran realizar cualquier tipo de práctica deportiva en este centro. El 5 de julio de 2022, el grupo de escuela de espalda de 20:00 a 21:00 recibió un SMS en el que dicho complejo les daba las gracias por todos los años que habían estado asistiendo a sus clases, pero que ésta se suprimiría de inmediato. Ante esta situación, los integrantes de este grupo se pusieron en contacto tanto con el vicerrector asociado al área de deportes de la UMA como al defensor universitario para saber por qué razón se habían suspendido las clases de manera inminente. A día de hoy, el grupo no ha obtenido respuesta.

“Cuando recibimos el mensaje no sabíamos si desaparecía para todos los grupos o solo nuestro horario. No sabíamos nada. Cuando preguntamos nos dijeron que sólo desaparecía el nuestro”, explica José Ángel Mercado, uno de los afectados. “Hay grupos que en lugar de dar clase tres días a la semana, lo hacen ahora dos días, pero por ejemplo los de las 8:30, las 13:00 o las 21:00 siguen dando sus clases con normalidad”.

Este grupo de espalda denuncia que se siente discriminado por parte de la Universidad y exigen que se les dé una solución y un porqué, ya que no entienden el hecho de que solo ha sido su grupo el que ha sido suprimido. “Hemos intentado contactar con el vicerrector de Deportes para saber qué pasaba, hemos puesto varias quejas y se han pasado hasta solicitudes formales y aún no han dicho nada”, agrega.

La institución afirma que se ha visto obligada a reestructurar las actividades

“Además lo lógico no es que mandes un SMS diciendo esto, tendrían que habernos reunido o algo y haber intentado buscar solución. A mí lo que me interesa es la escuela de espalda, no otra cosa. Encima yo estoy muy satisfecha con las personas que me han tratado a lo largo de estos años y no quiero otra cosa, quiero eso”, asegura Conchi García, miembro de la UMA y afectada. Ahora, según el grupo, deben actuar como si fueran nuevos usuarios, es decir, tendrían que apuntarse a una lista de espera, volver a pasar una valoración médica y esperar a que quede un hueco libre en alguno de los grupos. Pero esto solo sería para usuarios de la UMA, porque han cambiado la política en el centro y los externos ya no tienen la posibilidad.

Desde la Universidad de Málaga han confirmado que este cambio de política se inició a principios de verano y que pretenden ponerlo en marcha en el resto de grupos y actividades ya que quieren fomentar tanto que los nuevos alumnos, como los que ya están matriculados, hagan uso de las salas de este Complejo Deportivo.

Uno de los motivos por los que la UMA ha decidido también el reajuste de las clases que se imparten en el Complejo Deportivo es la incorporación de la nueva titulación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, lo que exige un importante incremento de recursos materiales y de espacios dedicados al desarrollo de esta nueva titulación. Según la UMA, esto “les ha obligado a reestructurar el programa de actividades que hasta ahora se ha venido ofertando para el alumnado y personal de la UMA y también para usuarios que no pertenecen a la comunidad universitaria”.

La Universidad de Málaga explica en un comunicado que “sigue comprometida con la responsabilidad social que asume como institución pública, pero debe priorizar la actividad que desarrolla en función del sentido de su propia existencia”.