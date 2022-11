Varias almohadas nos ayudan a mejorar nuestro sueño

¿Sabías que además de un buen colchón es esencial contar con una almohada de calidad para obtener un buen descanso? Lo cierto es que a la hora de escoger nuestra cama muchas veces olvidamos que la comodidad no sólo depende de ese colchón, es realmente importante encontrar una almohada y lo cierto es que no servirá cualquiera. Dependiendo del tipo de postura que tomemos para dormir, hay almohadas que pueden ser más beneficiosas para nosotros y ayudarnos a descansar mejor.

Por qué elegir una buena almohada

Si lo pensamos bien, cuando nos vamos a dormir nos preocupamos de aspectos como la temperatura de la habitación, el ruido o la luz que entran y por el colchón, uno que cumpla absolutamente todos nuestros requisitos de comodidad. No obstante, la almohada también tiene mucho que ver en este descanso; y es que ella será la que nos ayude a adquirir una postura adecuada para dormir, algo esencial para nuestras cervicales.

Una almohada adecuada tiene un papel muy concreto, conseguir que nuestra cabeza, cuello y columna estén perfectamente alineados. De no ser así, no sólo no descansaremos bien, posiblemente nos levantemos con dolor en el cuello y malestar general en la zona de las cervicales.

Lo cierto es que la mayoría de los dolores de espalda están producidos por una mala elección de almohada, siendo un elemento que en muchas ocasiones pasa desapercibido y que olvidamos por completo en nuestras opciones de compra.

Sabemos cada cuánto tiempo debemos cambiar un colchón, pero mucho ignoran que cada dos años (como mucho) debemos cambiar de almohada. Además, en un gran porcentaje de ocasiones, se compran almohadas que no cubren nuestras necesidades; o bien porque son altas, o muy firmes o quizá porque hemos comprado la primera que hemos visto sin pensar en su material.

Ante todo, es importante escoger siempre una almohada que esté fabricada para la postura que tendemos a adoptar mientras dormimos.

Almohadas para dormir boca arriba

Según los expertos, dormir boca arriba es la opción más recomendable. El motivo es que, con esta postura, nuestro peso quedará completamente repartido previniendo así los posibles dolores de cuello o espalda.

Si eres de los que duerme boca arriba, deberías saber que cualquier material es apto para esta postura, tanto las almohadas de viscoelástica, látex, copos o las de fibra. Lo único que se exige en estas almohadas es que tengan una altura que no sea demasiado excesiva par que nuestra columna esté completamente alineada con la cabeza.

Almohadas para dormir de lado

Si bien es cierto que la postura anterior es la más recomendada, dormir de lado tampoco es la menos mala. Con esta postura se reducen también los dolores lumbares, además, también se mejora las digestiones y es una postura que evita apneas.

Si eres de los que duerme de lado, sí tienes que tener en cuenta el material de la almohada de compres. Las más indicadas serían las viscoelásticas o las de látex. También podrían estar indicadas aquí las de fibra, siempre que sean capaces de ocupar el espacio que queda entre el hombro y la cabeza.

En cuanto a la altura, en este caso es importante escoger una almohada que tenga la mima altura que la distancia que hay entre el nuestro cuello y el inicio del brazo.

Almohadas para dormir boca abajo

Según los expertos, esta es la postura menos indicada para el descanso. El motivo es que dormir boca abajo puede producir tensión precisamente en la espina dorsal y la espalda. Cuando dormimos boca abajo, la mayor parte de nuestro peso estará en la zona media de nuestro cuerpo, algo que de por sí va a complicar mucho mantener esa espina dorsal en una posición neutral. Ahora bien, es muy complicado modificar nuestra postura al dormir y lo cierto es que sigue habiendo mucha gente que se siente más cómoda al hacerlo así.

En el caso de que durmamos boca abajo, lo único que podemos hacer es comprar siempre almohadas de fibra que sean muy bajitas.

Estas almohadas de firmeza baja son adecuadas porque permitirán que se adapte de forma más sencilla al peso de nuestra cabeza sobre ella, favoreciendo así una postura mucho más correcta de nuestras cervicales.

Cuidados de las almohadas

Elegir una almohada acorde con nuestra forma de dormir es esencial para el descanso y para la salud de nuestra espalda, pero si no la cuidamos, de nada servirá esta elección.

Es importante saber cuándo compramos nuestra almohada porque los expertos aseguran que pasados los dos años estas dejan de ser tan efectivas en sus prestaciones.

Es necesario, además, proteger las almohadas con fundas impermeables y transpirables. Además, también será necesario lavar las fundas de la almohada semanalmente.

Si seguimos estas indicaciones, podemos estar seguros de que tendremos la mejor elección. Una almohada que se adaptará a nuestro descanso y que se convertirá en un complemento perfecto (y completamente necesario) para nuestro colchón.