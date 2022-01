Vecinos de Huelin, en Málaga, denuncian asaltos a ancianos en portales y a comerciantes

Juan Hernández tiene 86 años y problemas de movilidad. Para caminar, se vale de un andador. Ha sido una de las últimas víctimas de los robos que, según denuncia la asociación Parque del Mar, vienen sufriendo vecinos de edad avanzada y también comerciantes de la barriada de Huelin. El caso de este octogenario se remonta al viernes pasado cuando, hacia las 3 de la tarde, entraba en el portal de su vivienda, situada en la zona de Héroe de Sostoa. Allí se encontró con una mujer que insistía en acceder con él al interior del ascensor. Pero Juan se negó. “Yo no la dejé entrar porque no la conocía de nada. Además, iba con mi andador y no cabíamos. Ella empezó a forcejear y a empujarme”, relata a este periódico.

El anciano cree que la joven, que podría ser extranjera, lo estaba esperando. Asegura que nunca antes la había visto. “Hablaba con monosílabos; yo no la entendía. En uno de los empujones, tanteándome el cuerpo, encontró la cartera que llevaba en el bolsillo trasero”, recuerda el octogenario. No fue hasta que Juan subió a su casa y sacó las llaves para entrar cuando se percató de que le faltaba el monedero, que además de las tarjetas bancarias, contenía 300 euros en metálico. Por la tarde, presentó una denuncia.

La Policía Nacional ya ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los investigadores que se han hecho cargo del caso están revisando las imágenes de la cámara de seguridad que está instalada en el edificio. Las pesquisas determinarán si la autora de los hechos pudo ser una mujer de nacionalidad rumana y si está relacionada con alguna banda especializada en estos asaltos a ancianos.

El de Juan, en palabras de la presidenta de la asociación Parque del Mar, Isabel Romero, se suma a varios robos más ocurridos desde el mes de diciembre en el barrio y que tienen como víctimas a mayores y a comerciantes, entre otros del Mercado de Huelin, además de actos vandálicos.

"Miedo e inquietud" en la barriada

El colectivo vecinal, que tiene previsto reunirse con otra asociación, ha solicitado un encuentro con el distrito Carretera de Cádiz para trasladarle a los responsables el “miedo y la inquietud” que percibe en la barriada tras los últimos casos. Mientras tanto, pide a los vecinos afectados que acudan a denunciar, “para que se refleje lo que vivimos”, y que no se enfrenten a los ladrones. “Lo más importante somos nosotros”, afirma la presidenta, que advierte que la presencia policial en el barrio “se ha reducido bastante desde la implantación del SARE de forma definitiva”.