Verano de récord en la Costa del Sol: 6 millones de turistas y 8.145 millones en ingresos

Cada verano el mercado turístico crece algo más en Málaga y los datos reflejan que este año no ha sido la excepción. Los datos presentados por la Diputación de Málaga este lunes reflejan que la Costa del Sol ha batido esta temporada el récord en ingresos y en visitantes. En total han sido 8.145 millones de euros lo que se ha ingresado este temportada estival y 6 millones los turistas que eligieron Málaga como su destino de vacaciones.

Los meses de junio, julio y agosto de 2023 han alcanzado cifras que no se habían visto en Málaga desde el año 2019. La llegada de 6 millones de turistas a Málaga supone un aumento del 4,8% con respecto al año pasado y un 5,7% más que en 2019. Así pues, al aeropuerto de Málaga han llegado estos últimos meses 3,5 millones de personas.

En cuanto al alojamiento, los turistas que se han hospedado en hoteles y apartamentos han aumentado un 1,7% en un año, pero un 6,7% por debajo de 2019. Con respecto a los diferentes mercados, el nacional ha descendido este verano, pero el número de españoles que ha viajado a Málaga es superior al de 2019. Cierto es que el mercado internacional ha crecido un 11,1%, pero el de Reino Unido sigue siendo el de menor afluencia.

Unos de los aspectos que el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado es la mejora de la diversificación de los mercados, puesto que en Francia, Países Bajos, Alemania e Italia el número de turistas ha aumentado este verano. En el caso del país galo, el incremento ha sido del 24,5% con respecto al 2022 y un 14% al 2019; en Países Bajos la subida ha sido un 10,6% en comparación con 2022 y 35,9% con 2019; en Alemania la subida es del 34,7% en un año y un 12,8% respecto a 2019; y de Italia han llegado un 52,3% más de turistas a Málaga en relación a 2022 y un 22,6% a 2019. En cuanto a la bajada del turismo nacional, Salado ha apuntado que esta bajada se debe a la crisis económica actual que está haciendo que el español sea “más prudente y esté ahorrando dada la situación de incertidumbre en la que se encuentra”.

En relación a las pernoctaciones, ha habido “en líneas generales un ligero crecimiento en comparación a 2022”, pero un descenso del 2,7% respecto a 2019. Asimismo, el número de pernoctaciones registradas es de 10,4 millones. Lo mismo sucede con la ocupación hotelera, ya que ha habido una leve caída en comparación a 2022, pero sigue siendo superior a la de 2019.

Los ingresos de este verano ascienden a los 8.145 millones de euros, lo que supone un nuevo récord para la Costa del Sol. Los ingresos de los últimos tres meses constituyen un aumento del 10,1% respecto al 2022 y un 30,1% más que en 2019. Esto quiere decir, según Salado, que “los ingresos han superado la subida de los precios”.

Por otro lado, el ADR (Tarifa Media Diaria) se sitúa este verano en 162,3 euros, lo que supone un aumento del 30,6% desde 2019 y un 6,5% más que en 2022. En cuanto al Reypar (ingresos por habitación disponible) asciende hasta los 133,4 euros, un 27,6% más que en 2019 y un 6,1% más que en 2022. En este sentido, Salado ha asegurado que los ingresos han sido superiores "cuanto mayor era la categoría del establecimiento”. Asimismo, el número de afiliados también ha aumentado y es mayor que en el 2022 (7,5%) y en el 2019 (8,9%).

En este sentido, el presidente de la Diputación ha señalado que están logrando “la ruptura” de la estacionalidad y auguran que los próximos meses serán positivos. Para este mes de septiembre estiman que habrá un incremento tanto de viajeros, como de pernoctaciones, lo cual es una "buena tendencia". Asimismo, estiman que el año va a terminar de forma positiva, ya que la oferta de vuelos ha aumentado un 23,4%, las ciudades que están conectadas con Málaga son ya 122 y hay un 4% más de aerolíneas operando hacia la capital. De igual forma, la mayoría de los viajeros procederán del Reino Unido, del resto de España, Alemania, Francia, Países Bajos e Italia. Salado ha incidido en que también están aumentando los asientos para los países nórdicos, ya que este año se han ofertado más para Finlandia, Dinamarca y Suecia.

Posibilidad de mantener el vuelo a Nueva York todo el año

Al hablar del vuelo a Nueva York, Salado espera que el destino consiga mantener vuelos directos con Estados Unidos durante todo el año después de que este verano se haya establecido uno, de tipo estacional, a través de la compañía United Airlines entre Málaga y Nueva York. "Estamos trabajando desde Turismo Andaluz, desde el Ayuntamiento de Málaga y desde Turismo Costa del Sol para convencer a United de que hay negocio y que hay posibilidad de que no solo tengan este vuelo durante la época de verano, sino durante todo el año", ha explicado Salado. El presidente de Turismo Costa del Sol ha señalado que la reciente celebración de la Solheim Cup ha sido "un momento de inflexión para que el norteamericano pueda ver con qué facilidad puede venir desde Estados Unidos a un destino de mucha calidad, de mucha oferta complementaria, de más seguridad en todos los ámbitos respecto a otros destinos que pueden tener los americanos como el Caribe y todas esas zonas".

Para Salado, la Costa del Sol es un destino "económicamente mucho más favorable" para el turista estadounidense "y eso puede llevar a que United u otra compañía mantenga su vuelo durante todo el año". Al respecto ha insistido en que "seguimos trabajando no solo con United, sino también con Delta, con American Airlines...". También ha dejado la puerta abierta a otros destinos aparte de Nueva York, y ha puesto de ejemplo Miami como "hub importante" por sus conexiones con Latinoamérica, ya que "de ahí pueden encontrar clientes suficientes para que le sea rentable traer un vuelo con distintas frecuencias a la ciudad de Málaga", ha concluido.

Sequía

En cuanto a la sequía, el presidente de Turismo Costa del Sol ha señalado que espera que llueva, porque si la situación continúa agravándose el sector turístico saldrá afectado, pero no va a ser el único. “El más perjudicado es el agroalimentario”, ha remarcado, ya que actualmente las producciones de castañas, aguacates y mangos están descendiendo “alarmantemente”. En el sector ganadero ha incidido que muchos trabajadores están teniendo problemas para darles de beber a sus cabezas de ganado.

Si finalmente la situación empeora y las restricciones se agravan, “esto va a influenciar a la calidad de nuestro destino”. Sin agua en las duchas en las playas para poder retirar la sal y la arena y, si todo va a peor, que los hoteles no puedan llenar las piscinas causarán “un detrimento de la calidad que puede hacer que los turistas decidan no venir a la Costa del Sol”. Eso sí, todavía no se sabe que pasará, Salado espera que no llegue a este punto, se mantiene optimista y con la esperanza de que llueva.