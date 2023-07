La malagueña Virus Total detecta el programa malicioso que tiene desconectado 'Call of Duty: Modern Warfare 2'

A pesar de los 14 años que lleva en el mercado Call of Duty: Modern Warfare 2, que salió al mercado en 2009, sigue teniendo cantidad de jugadores enganchados a su modo multijugador online. El mismo que Activison, desarrolladora del juego, ha tenido que desconectar los servidores en su versión para ordenador después de que detectasen un virus que infecta los equipos de los propios jugadores y que fue reportado por la empresa malagueña Virus Total –que forma parte de Google–.

El programa malicioso ha hecho que el conocido juego lleve varios días desconectado mientras la compañía investiga el problema, que los propios jugadores vinculan con un virus de tipo gusano que está infectando sus equipos. El mismo aparece en la base de datos de la compañía malagueña desde el pasado 24 de julio, dos días antes de que algunos usuarios lo denunciasen por el propio chat interno de la plataforma Steam, la que da soporte al juego, según informan en TechCruch. Dos días antes, también de que Activison anunciase el cierre de los servidores de Call of Duty: Modern Warfare 2.

Este virus se ha identificado como Trojan:Win32 Wacatac.B!ml y Virus Total señala que señala que algunos programas antivirus, como Avast, AVG, CrowdStrike Falcon, Microsoft, McAfee o Symantec pueden detectarlo. El mismo se trataría de un gusano, es decir, un malware –programa malicioso– que se replica y se propaga por diferentes equipos de forma autónoma, lo que explica la preocupación que ha supuesto el cierre de los servidores.

El mismo se estaría expandiendo entre los usuarios mediante el lobby o directorio en el que los jugadores se comunican antes y después de las partidas, lo que, según citan en medios especializados, podría deberse a que los hackers han encontrado distintas brechas de seguridad en el videojuego.

Desde Activison, de momento, sólo han anunciado en su cuenta de X –antiguo Twitter– que el servicio ha sido dado de baja, sin ninguna actualización más.

📢 Multiplayer for Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) on Steam was brought offline while we investigate reports of an issue.