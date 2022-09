“La agricultura inteligente no puede acabar con la sequía pero sí darnos las pautas para hacer un uso más eficiente del agua”

Satélites que vigilan el avance de las cosechas, drones que controlan la dosis de riego, contrataciones de personal basadas en Big Data… La agricultura inteligente ha llegado para quedarse. Son muchas las ventajas que ofrece la cada vez más desarrollada digitalización del campo.

Consciente de esta realidad, Caja Rural Granada organiza por segundo año consecutivo la II edición del Taller Agricultura Inteligente en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI). Se trata de una formación que se desarrollará entre el 26 de septiembre y el 24 de octubre y que contará con sesiones tanto presenciales como online.

Hablamos con el tutor del curso, Javier Gutiérrez, ingeniero agrónomo de formación y jefe de proyecto y responsable de Margaret, la plataforma de IA, en Hispatec, empresa Almeriense líder en soluciones TIC para el sector agro., sobre este interesante taller se adentra en el presente y futuro del sector agro.

Empecemos por lo más sencillo, ¿qué entendemos por agricultura inteligente?

Cuando hablamos de agricultura inteligente nos referimos a la aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito agrícola. Hoy día podemos desde controlar el abastecimiento de agua mediante imágenes de satélite o drones a planificar la recogida de una cosecha ajustada a la predicción de producción. Las posibilidades son infinitas. Por eso, apostamos por la transformación digital de las empresas del sector agroalimentario intentando que, cada vez más, tomen sus decisiones basadas en datos. Cada vez tenemos más herramientas para ello.

¿Hasta qué punto están implantadas estas medidas de este tipo en el campo?

El crecimiento ha sido muy elevado en los últimos años, aunque, cabe destacar que no todas las empresas tienen las mismas necesidades. Lo que puede ayudar a un agricultor es completamente diferente a las herramientas que requiere, por ejemplo, una empresa multinacional. No obstante, todos coincidimos en un aspecto: La labor de un agricultor o de un técnico agrícola es dura, depende de muchos factores que no siempre se pueden controlar. Con la agricultura inteligente intentamos aportar datos y sistemas de ayuda para que, su día a día, sea más sencillo.

¿Qué van a encontrar los alumnos en este taller?

Lograrán una perspectiva práctica y de aplicación real de las nuevas herramientas y tecnologías digitales en el ámbito empresarial, especialmente, en el sector agroalimentario. De esta forma, no sólo van a poder entender los retos y el cambio que está sufriendo el sector en el ámbito de la digitalización si no que podrán acercarse a distintas herramientas como la analítica geospacial, la aplicación de dispositivos como drones o mejoras en cuanto a trazabilidad y seguridad alimentaria. Es una formación muy completa que nace, fundamentalmente, de esa vocación que une a la entidad financiera y a la EOI de ofrecer un temario actualizado que cumpla sus expectativas.

El curso se adentra en la analítica espacial, en el uso de imágenes por satélite o drones que recorren decenas de hectáreas para constatar el correcto abastecimiento de agua de los cultivos... ¿No suena a ciencia ficción?

Podría pero lo cierto es que son técnicas que ya se están aplicando. La Agencia Espacial Europea, puso en órbita, en el año 2014 una serie de misiones satelitales denominadas Sentinels. Desde ese momento, estos satélites suministran datos satelitales de manera operativa para numerosas aplicaciones de manera continua, incluyendo entre otros la recopilación de información acerca de agricultura de precisión, movimiento de suelos, algas, gestión del agua, monitorización de bosques o del clima, etc. Cuentan con unos sensores muy potentes que van realizando fotografías a lo largo de todo el recorrido. Esto es especialmente útil ya que permiten, por ejemplo, analizar la evolución del estado fenológico. En función del verdor de la planta se puede valorar si necesita más agua otodo lo contrario. Igualmente, los drones, son especialmente útiles. Pueden realizar el recorrido en cualquier momento, vuelan por debajo de las nubes por lo que se ven menos afectados por la niebla u otras inclemencias meteorológicas que afectan a las imágenes grabadas por satélite. También se están utilizando sondas, …La gama de herramientas es muy amplia.

Dentro del curso incluyen otro apartado dedicado a la mejora de la gestión de las empresas. ¿Cómo afecta la recapitulación de estos datos a la operativa?

Sin duda es clave. Tener datos de previsión fiable sobre lo que vamos a recoger la semana que viene o, incluso, el mes que viene facilita a la empresa la planificación de la venta de su producción. Esto es especialmente útil, por ejemplo, en cultivos de poca vida útil como pueden ser los frutos rojos. A los comerciales les permite tener una estimación certera a largo plazo. Pero, es más, todos los modelos matemáticos ayudan a predecir en un horizonte temporal para organizar la provisión de personal, insumos…

Andalucía, Granada, se está enfrentando a un grave problema marcado por la sequía. Hay zonas como Almuñécar-La Herradura o Vélez Málaga que están sufriendo la salinización o el secado de sus pozos. Caja Rural Granada, precisamente, acaba de lanzar una línea de financiación para apoyar a los agricultores afectados. ¿Cómo aborda la agricultura inteligente los grandes retos del clima?

La agricultura inteligente, por razones obvias, no puede acabar con la sequía. Es un hecho intrínseco del cambio climático. Lo que sí puede es ofrecernos unos datos que nos permitan disminuir el consumo de agua. Todavía quedan explotaciones con técnicas de riego poco sostenibles. La analítica de datos nos permite disminuir esta tendencia, concienciar, que es lo que al final están demandando los consumidores y, en determinadas zonas, optar por especies más acordes a su clima. No cabe duda de que cada vez hay más concienciación social y medioambiental pues se busca conseguir el máximo rendimiento con el mínimo impacto a la vez que seguimos las directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En todo ello, la analítica es clave.

II Taller de Agricultura Digital Caja Rural Granada y Escuela de Organización Industrial

Inicio y finalización: Desde el 26 de septiembre al 24 de octubre

Horario Sesiones Online en Directo: de 18:00 a 20:00 horas, lunes y jueves. Sesiones Presenciales: de 16:00 a 20:00 horas, lunes.

Diploma del Programa: 21 horas 20 horas de formación + 1 horas de tutoría

Modalidad: Blended

- Sesiones presenciales: Servicios Centrales Caja Rural. Avda. Don Bosco nº 2.

- Sesiones síncronas en directo a través de la plataforma Blackboard Learn (Videoconferencias).

