El alcalde de Málaga invita a Mariah Carey a visitar la ciudad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha invitado a la cantante y compositora estadounidense Mariah Carey a visitar pronto la ciudad, al tiempo que le ha agradecido que hable de la capital. Así, ha incidido en que la recibirán "con admiración, cariño y simpatía".

El mensaje lanzado por el regidor a través de su cuenta oficial de Twitter se ha producido en respuesta a otro de la artista en el que agradecía a la Málaga que haya incluido en el espectáculo de luz y sonido de la calle Larios uno de sus temas, All I want for Christmas is you. Tras el vídeo de una fan en el que se puede ver parte del espectáculo, Carey cita el mensaje con las palabras "Gracias Málaga" y varios emoticonos.

Thank you @MariahCarey for talking about #Málaga! Visit us soon. We will receive you with admiration, affection and sympathy / ¡Gracias @MariahCarey por hablar sobre #Málaga! Visítanos pronto. Te recibiremos con admiración, cariño y simpatía FTP #NavidadenMálaga @turismodemalaga https://t.co/bZYc7R2DVx