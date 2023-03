El alcalde de Málaga cree que prohibir los pisos turísticos es una idea "poco reflexionada" del PSOE

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no ha tardado mucho en responder a la promesa del candidato socialista, Daniel Pérez, de prohibir los pisos turísticos si llega a gobernar en la ciudad. Para De la Torre se trata de una propuesta "poco reflexionada" por parte del PSOE que de llevarse a la práctica provocaría "lo contrario de lo que se pretende". En su lugar, el candidato a la reelección por el PP ve mejor implantar una tasa que ha bautizado como "tasa de solidaridad". Está claro que ya huele a campaña electoral.

El líder socialista abogó por seguir el ejemplo de Palma de Mallorca y prohibir las viviendas con fines turísticos en pisos de la ciudad. Según esta propuesta, sólo estarían permitidas en chalets independientes, "allí donde los ruidos del trasiego de turistas y de las fiestas no afectarán a las comunidades de vecinos".

De la Torre, tras ser preguntado sobre la propuesta socialista, ha dicho que es "poco pensada, poco reflexionada", ya que, según ha añadido, si el PSOE "pensara un poco más sobre el tema se daría cuenta que si yo dijera que a mí me parece bien eso, inmediatamente, se produciría un fenómeno de velocidad enorme para inscribirse como viviendas turísticas aquellas que lo están pensando... lo contrario de lo que se pretende".

De la Torre ve "más inteligente" regular los pisos turísticos

Por eso, para De la Torre, "es más inteligente regular cuando podamos regular, cuando la Junta haga un marco para la regulación" y ha aludido, incluso, en pensar para las viviendas turísticas que ya existen en una "tasa de solidaridad para tener unos ingresos que nos permitan hacer una política aún más social en materia de vivienda".

Es más, ha avanzado en que "en esa línea es en lo que estamos trabajando y trabajaremos", precisando que se salvarían "quizá aquellos que tengan solo una vivienda turística que puedan tenerla como un complemento de una pensión". "Puede ocurrir, no queremos afectar, pero el resto, el que tenga más de una, aparte del tema de la tasa turística, que es otra cuestión distinta, a esta yo lo llamaría de solidaridad para que ese efecto negativo en tema de alquiler, etcétera, pudiera ser compensado en la política social de vivienda que impulsamos y está en el plan de vivienda".

Críticas al plan de VPO del PSOE

Por otro lado, y precisamente, tras ser cuestionado de nuevo por las críticas del PSOE al plan de vivienda municipal, De la Torre ha incidido en que "lo nuestro es serio, hay un estudio hecho en un año por especialistas, por tanto, tenemos el suelo previsto, la financiación prevista, se está haciendo realidad", ha apostillado.

Así, ha vuelto a calificar la propuesta del PSOE de construir 10.000 VPO de "vender absolutamente humo". "Voy a poner un tono suave para que no digan que yo me enfado; no me enfado, describo un hecho, un hecho de que se está haciendo algo que se llamaría mentira, que es vender humo, dando por bueno algo que es falso".

Al respecto, ha agregado que "no existe suelo, porque lo he pedido que digan dónde es y no han dicho nada". "Porque pongan una valla muy grande la mentira es más grande, simplemente", ha aseverado.

Por tanto, ha sostenido, "no tengo nada que decir sobre este tema. Si quiere -Daniel Pérez- tener credibilidad ese tema, si quiere que sea un objeto para hablar con seriedad, tiene que decir dónde es el suelo para poder hablar de algo creíble", ha concluido, insistiendo en que "nosotros hemos dicho dónde, cómo y quienes", ha concluido.