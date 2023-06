El alcalde ya avisó en la investidura: Con Expo o sin Expo se mantendrá el desarrollo previsto en Málaga

El sofoco, la debacle, no ha sido tan grande porque pese a la expectación y la ilusión puesta en la organización de la Expo 2027, en la candidatura la posibilidad de no acoger la Expo, a fin de cuentas no es la primera vez que la ciudad se queda a las puertas de acoger un gran evento internacional. Tanto es así que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en su debate de investidura ya advertía de esta posibilidad y avanzaba que, "con Expo o sin ella", se mantendrá el desarrollo previsto para la Expo

"El próximo miércoles [por hoy], la asamblea del BIE decidirá en París qué ciudad acoge la Exposición Internacional de 2027. Si nos imponemos al resto de candidaturas –Bloomington, Bariloche, Belgrado y Phuket– tendremos una gran visibilidad internacional y prestaremos un servicio a la Humanidad mostrando el camino hacia la sostenibilidad en la era urbana. Si no lo consiguiéramos [como ha acabado sucediendo], mantendríamos el desarrollo de la parcela prevista para la muestra en Campanillas con parte de sus usos: educación, innovación y emprendimiento, además de 1.400 viviendas protegidas", afirmó el alcalde.

"Con Expo o sin ella, la marca Málaga ya trasciende a Andalucía y España, suena a nivel europeo y alcanza repercusión mundial. En los próximos años esa trascendencia será aún más intensa. De aquí a 2040, el centro de la ciudad se extenderá hasta La Malagueta y Huelin a través de una actuación de regeneración urbana mediante la creación de nuevos espacios verdes y nuevos espacios ciudadanos. Una mejora sobre la Málaga transformada en cuatro grandes áreas: María Zambrano-Perchel, Bulto-Huelin, centro histórico y la Malagueta. Una estrategia de escala metropolitana, a partir del Plan Málaga Litoral, en la que Málaga se erige como capital de una ciudad-región. Sin olvidar nunca los barrios", ahondó.

No será en cuatro años, con total seguridad, pero el plan dibujado para la Expo seguía las líneas del Plan Maestro de la ciudad, por lo que la ciudad seguirá creciendo en el mismo sentido que el esperado.