El alcalde de Málaga rechaza la dimisión del concejal de Turismo por las denuncias cruzadas con su expareja: "Debe trabajar la justicia"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido este lunes a su concejal de Turismo, Jacobo Florido, después de que la semana pasada se conocieran las denuncias cruzadas que se interpuso con su ex pareja por agresiones físicas y ha rechazado su dimisión. "Debe trabajar la justicia y nosotros respetarla", ha asegurado el regidor, defendiendo la separación de poderes.

En una entrevista en Cadena SER, De la Torre ha recordado el caso de Villas del Arenal, en el que varios concejales fueron investigados por un supuesto delito urbanístico y que acabó sobreseído. "Entonces se pedía la dimisión de los concejales, incluso de José Cardador [gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo], y el tema quedó en nada".

Así, ha asegurado que hay que dejar "a la justicia trabajar" y ha indicado que Florido acudirá a la feria de turismo Fitur "porque es su trabajo, su trabajo no es dimitir, tendrá su agenda en Fitur a partir del miércoles, que es lo que tiene que hacer". A esto ha añadido que la condición de concejal de Florido no debe menoscabar su derecho a la presunción de inocencia y a una defensa, "tiene derecho a que sea un juez el que dirima si es culpable o no".

Así, ha señalado que mantendrá su puesto hasta que el Juzgado se pronuncie, "no veo ninguna razón para que dimita", respondía a los partidos de la oposición, PSOE y Con Málaga, que pedían que ejerciera su defensa, pero fuera de sus responsabilidades públicas.

Cabe recordar que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga ya investiga los hechos después de que ambos declaran el pasado jueves en los juzgados y ha decretado que ninguno pueda acercarse o comunicarse con el otro.

Según fuentes del entorno de Florido, el concejal sufrió el pasado miércoles una agresión física de su expareja "y no es la primera, con el agravante de que en esta ocasión habría sucedido en presencia de la hija de ambos". Hasta ahora el edil no se habría atrevido a denunciarla "por temor a su reacción", pero habría decidido hacerlo el día siguiente, después de que ella interpusiera una denuncia contra Florido.

Esta, siempre según el relato del entorno del concejal, habría interpuesto la denuncia "a modo exculpatorio" después de agredirle, "alegando supuestos hechos acontecidos hace medio año y acusando a Florido de inventarse las lesiones que sufrió ayer [por el pasado miércoles]". En consecuencia, la jueza instructora les tomó declaración y puso las citadas medidas cautelares.

Además de por las supuestas agresiones sufridas, Florido denunció a su expareja por amenazas continuada, insultos y chantaje, pues "ella le solicitaba cantidades económicas desorbitadas a cambio de no interponer denuncias falsas contra él". Él aportó en el juzgado un parte de lesiones que probaría dicha agresión, que le produjo "un fuerte ataque de ansiedad", así como "documentos que acreditan el chantaje y las amenazas mencionados".

En su denuncia, Florido explicó que su expareja, tras su separación y en el curso de la negociación sobre el convenio regulador de la custodia de la hija que tienen en común, lleva "meses reclamándole cantidades económicas que no le corresponden a cambio de no acabar con su carrera política".