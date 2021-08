El alcalde de Málaga mediará en el conflicto de los trabajadores de la cafetería de Parcemasa

Por la avenida Cervantes ha llegado paseando Francisco de la Torre hasta la puerta de la Casona. Allí se concentraban los trabajadores de la cafetería del Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), que protestaban ante el Ayuntamiento debido a la "insostenible situación que están viviendo". A la hora que estaban citados los medios de comunicación se ha parado el alcalde a hablar con los trabajadores de la cafetería de Parcemasa, pese a que no estaba en su agenda del día. Con una camisa de cuadros y gorra en mano ha dicho no conocer la situación de la concesión, ha dejado caer que la cafetería puede "no ser rentable" y se ha comprometido a que la empresa concesionaria reciba a la plantilla para negociar una solución.

Además, ha instado a los trabajadores a que no vayan a la huelga "que debe ser la última opción" al tratarse de un servicio público, antes de entrar en el Ayuntamiento. El secretario de Hostelería y Turismo de UGT, Sergio de Oses, ha afirmado que los empleados empiezan una huelga que se prolongará cuatro días, después de que no se consiguiese avanzar en la negociación tras los tres días de huelga que se produjeron a principio de mes. De Oses ha añadido que la huelga será indefinida en octubre si no llegan a un acuerdo.

El secretario de UGT ha agradecido a De la Torre que se haya "parado a hablar con los trabajadores", pero ha puesto en duda que el regidor no tuviese conocimiento de la problemática y le ha reprochado que ponga en duda a los trabajadores. Sindicatos y trabajadores denuncian que la concesionaria lleva desde 2019 incumpliendo con el pliego de la concesión y retrasando pagos y adeudando pagas extras, "por lo que no es un problema del Covid".

Los trabajadores han expresado su malestar con la empresa, dudando que esta no sea rentable y que no se pueda cumplir con el pliego de condiciones, "cuando lleva abierta y cumpliéndolos desde 1987, siendo además referente en el sector en España hasta que entrase esta concesionaria". Añaden que la única motivación de las 19 familias que forman la plantilla es la de dar el servicio de acuerdo con el Convenio de Hostelería y el propio pliego de condiciones.

Desde la oposición, PSOE y Unidas Podemos, han pedido al equipo de gobierno municipal que rescate la concesión de la cafetería de Parcemasa. Paqui Macías, portavoz de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento, ha asegurado que el consistorio está permitiendo que la empresa ejerza el servicio "de una manera pirata" y ha exigido que se cumpla con los requisitos de calidad, como son "tenerla abierta las 24 horas para ofrecer un servicio público a la ciudadanía".

Ha añadido que "el alcalde no puede mirar para otro lado y hacerse el despistado, tiene que hacer que se cumpla la ley". En este sentido, Pablo Orellana, concejal del PSOE, ha afirmado que desde que entró la empresa en diciembre de 2019 se viene incumpliendo el pliego "con retrasos y adeudos en los pagos, además no se le dan uniformes a los trabajadores o no se cumple con el número de platos con los que debe contar el menú diariamente". De esta manera, ha pedido al alcalde que resuelva la concesión si se siguen incumpliendo las condiciones y "rescatar la cafetería para el servicio público".