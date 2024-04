Los alcaldes de la Costa del Sol se 'levantan' ante la negativa del Gobierno de impulsar el tren litoral

Los alcaldes de la Costa del Sol no han tardado mucho en reaccionar a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que asegura que no hay un plan para impulsar el tren litoral en un tiempo razonable porque "no hay ningún papel, ni estudio de vialidad ni declaración de impacto ambiental" que lo justifique. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que Puente "debe tener mala memoria, por no decir que miente descaradamente, si dice que no hay estudios".

El regidor ha hecho alusión al proyecto financiado por Unicaja que se presentó el pasado enero y que se "envió al Ministerio", añadiendo que estuvieron comentándolo con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, añadiendo que "hay voluntad por nuestra parte y del secretario de Estado de seguir estudiándolo". Así, ha afirmado que no pide que se inicie "mañana, hay que hacer estudios, pero no sólo hay que atender al noreste, también al sur, el actual tren a Fuengirola es el más rentable en relación de costes e ingresos, claro que debe interesarles".

Y, si el coste es un problema, De la Torre propone "estudiar la colaboración público privada, no le va a costar más al ciudadano y que una empresa, llámese Renfe, o póngale el nombre que quiera, se ocupe de parte de la financiación".

Ángeles Muñoz dice que es "inaceptable"

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha incidido este lunes en que "resulta inaceptable que un ministro descarte un proyecto esencial" para el municipio y "para toda la Costa del Sol con el único argumento de que es complicado ejecutarlo".

Además, ha agregado también que "sobre todo, resulta especialmente bochornoso que el señor Puente afirme que 'no hay ni un solo papel' para desarrollar esta conexión ferroviaria porque constata que desconoce absolutamente de qué está hablando y que se trata solo de una decisión política por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para no acometer una obra trascendental para los intereses de la provincia de Málaga".

"Siempre hemos dicho que se trataba de una cuestión de falta de voluntad del PSOE y el señor Puente hoy lo ha confirmado", ha advertido la regidora. Por otro lado, ha subrayado que "vamos a seguir reclamando que el interés general prime sobre las decisiones políticas del PSOE y que se acometa esta infraestructura estratégica para Marbella, la Costa del Sol y la provincia de Málaga porque, aunque es evidente que requiere de una inversión importante, mejoraría sustancialmente la movilidad en todo el área, creando una magnífica alternativa a los medios de transporte existentes que resulta beneficiosa también en materia de sostenibilidad y en el plano turístico".

Ana Mula asegura que el Gobierno "desprecia a la Costa del Sol"

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha advertido que "está cada vez más claro que el Gobierno de Pedro Sánchez desprecia a una zona del país tan pujante y dinámica, como es la Costa del Sol".

"Cuando el ministro de Transportes dice que el proyecto de ampliación del Cercanías 'no es competitivo', me temo que, en realidad, quiere decir que no lo es para el Ejecutivo al que pertenece", ha dicho Mula.

Mula ha añadido, además, que "Óscar Puente siempre parece más dispuesto a destinar las inversiones en esta materia a otros territorios del país de cuyos grupos políticos nacionalistas depende su permanencia en el cargo, como Cataluña o el País Vasco".

José María García Urbano lamenta que el Gobierno se oponga

José María García Urbano, alcalde de Estepona, lamenta que el Gobierno se oponga al proyecto ferroviario. Así, considera que es "sorprendente" que el Ejecutivo central "muestre reticencias a ejecutar esta infraestructura tan necesaria en una de las zonas con mayor pujanza de nuestro país". "Es incomprensible que, pese a toda la aportación que hace la Costa del Sol al PIB nacional, ese crecimiento económico no se vea acompañado de una dotación de unos equipamientos modernos y competitivos como es un eje ferroviario que vertebre este territorio que recibe a millones de turistas cada año", ha señalado. Asimismo, ha lamentado que el ministro de Transportes "obvie en sus declaraciones a la mitad de la Costa del Sol, lo que manifiesta una falta de conocimiento de la realidad de esta comarca que es un referente turístico a nivel internacional". Por otra parte, ha considerado que el proyecto ferroviario que debería plantear el Gobierno central "tendría que contemplar la conectividad desde Málaga a Algeciras". En su opinión, "no se puede renunciar a este trazado, que evitaría que zonas de la comarca de la Costa del Sol quedasen incomunicadas, tal y como sucede en estos momentos con municipios como Estepona". El regidor ha incidido en que para que esta iniciativa fuese una realidad, "el Gobierno central debería explotar la vía público-privada al igual que sucede cuando se proyectan las autopistas de peaje", por lo que ha insistido en la importancia de que sea el Ejecutivo "el que se tome en serio nuestra zona y apueste por un modelo de transporte público sostenible y eficiente para la Costa del Sol". Por último, ha añadido que la futura línea ferroviaria podría tener doble uso para que el servicio de tren cumpliese funciones de cercanía y de media distancia. Margarita del Cid pide que se pongan a trabajar en el proyecto

Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos ha advertido este lunes de que "Málaga sufre un Gobierno central negacionista" y ha pedido al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que afronte "las lógicas dificultades de un proyecto de gran escala, como es el tren litoral", y que se ponga a trabajar en el mismo.

Del Cid ha lamentado que el Gobierno central "niega la realidad de una conurbación que supera el millón de habitantes de población y que requiere de una importante apuesta inversora en materia de movilidad y de transporte público".

También ha señalado que "decir que no hay ningún papel es o mentir o prevaricar; aparte de dejar en muy mal lugar a representantes socialistas en Málaga como Ignacio López o Daniel Pérez", ha señalado.

En este punto, Del Cid ha recordado que "el tren litoral y presuntos estudios al respecto llevan años apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado a través de diferentes partidas".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es afrontar las lógicas dificultades de un proyecto de gran escala como es el tren litoral y ponerse a trabajar en ello, que esta infraestructura lleva planteándose desde los años 90", ha concluido.

Ana Mata, "hay que buscar soluciones, no por complicado deja de ser necesario"

"Hay que buscar soluciones a cuestiones que no por complicadas dejan de ser necesarias y primordiales", ha asegurado Ana Mata, alcaldesa de Mijas, al respecto, añadiendo que esta es "una de las premisas básicas que rige el servicio público".

Mata ha señalado que las declaraciones de Puente "demuestran una absoluta dejadez y falta de interés en un tema que genera un amplio consenso en todos los representantes políticos de la provincia" y que lo que debe hacer el ministro es "no esconderse en excusas pueriles y ponerse a trabaja para atender una relamación histórica de Málaga".

Patricia Navarro dice que el PP "no se va a conformar"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha lamentado hoy que la decisión final del Gobierno de España en cuanto al proyecto del tren de la Costa hasta Estepona y el Campo de Gibraltar sea “no hacer nada”, tal y como se deduce de las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, marco en el que ha advertido de que “el Partido Popular no se va a conformar” ante esta negativa.

De este modo, ha preguntado al PSOE “¿cuándo es la hora de Málaga?”, recordando que la provincia tiene un ritmo de crecimiento de 20.000 residentes al año, con la proyección de aumentar en 300.000 nuevos habitantes en el horizonte de 2035, según el INE. “¿Quizás no es el momento de Málaga porque es el momento de Barcelona, Tarragona, Gerona y otras provincias del País Vasco?”, ha cuestionado, en alusión a las prebendas e inversiones comprometidas por el Ejecutivo en estos territorios a cambio de la investidura de Sánchez como presidente.

En este sentido, la dirigente popular ha desmontado las “excusas que caen por su propio peso y las mentiras” del ministro socialista, quien ha reconocido que se trata de un proyecto complicado. “Esto no debería ser excusa, puesto que hay reconocidos ingenieros que han planteado diferentes alternativas, más allá de los 8,5 millones de euros invertidos por los diferentes gobiernos en estudios sobre esta infraestructura”, ha recordado.