Cinco alumnos de la Escuela de hostelería de Benahavís aspiran al Premio Promesas de alta cocina

Los fogones de la Escuela de Hostelería de Benahavís de Málaga están más que encendidos porque cinco de sus estudiantes van a participar en la XXI edición del Premio Promesas de alta cocina. Ahora los alumnos tienen hasta el 17 de enero para realizar una vídeo receta de máximo 5 minutos para seguir en el concurso.

Lucía García Sánchez, Bruno Meier Pedrós, Daniel Montes Méndez, Lucía Ordoñez Girón y Juan de Dios Rodríguez Ramajo son los cinco estudiantes de 2º de Cocina. Cabe señalar que de Málaga también es Jun Xia Zhang Mao que estudia en el IES Juan Antonio Fernández Pérez de Melilla. El próximo paso que deben seguir es realizar una vídeo receta de máximo 5 minutos de duración, y con fecha límite de entrega el día 17 de enero de 2024. Deben seguir unas pautas comunes marcadas por Le Cordon Bleu, en las que todos los seleccionados parten con una base común de productos. Aun así, también contarán con la posibilidad de desarrollar su creatividad con productos de libre elección a ser posible de sus regiones y se evaluará sus conocimientos y técnicas en el proceso.

Las vídeo recetas se publicarán en el canal de YouTube del premio y en la aplicación a partir del 19 de enero, de esta manera el público que lo desee podrá valorar sus vídeos favoritos. Este voto popular se unirá a las evaluaciones de los profesores de la escuela que ejercerán de jurado profesional para elegir a los 10 alumnos que disputarán la gran final. Los 10 finalistas se anunciarán el 21 de febrero y competirán presencialmente en la sede de la escuela en Madrid en abril de 2024.

Lucía García llegó a la cocina después de considerarlo como un hobbie y percatarse de que era lo que le divertía, siempre estaba dispuesta a aprender más. Con tan solo 22 años tiene claro su futuro: adentrarse en el mundo de la docencia para dar clases y rodearse de un buen equipo por si en algún momento decide abrir un restaurante. Ahora su siguiente parada son estos premios y cuenta que quiso presentarse para probar algo nuevo y diferente que pudiera ponerla a prueba. Asimismo, considera que “el simple hecho de que me hayan cogido es increíble”.

Por su parte, Bruno Meier, otro de los seleccionados, asegura que en clase les están aconsejando sobre cómo preparar la trucha -el ingrediente principal de la receta-, pero “la creatividad corre por nuestra cuenta”. De ser el friegaplatos en un bar durante un verano a los premios de Le Cordon Bleu. No sabe cómo ha llegado hasta aquí, pero tiene claro que es su pasión y lo considera un sitio, donde se sintió cómodo y del que se enamoró. De cara al futuro, piensa en viajar a Alemania para aprender todo sobre su cocina y su idioma.

Otro de los participantes que quiere viajar para conocer otras culturas es Juan de Dios Rodríguez. “Quiero aprender la cocina de diferentes lugares del mundo y volver a España para demostrar lo que he aprendido”, cuenta el joven de 22 años. Para él todo comenzó con su abuela en su infancia y ha llegado a estos premios porque vio una oportunidad de seguir aprendiendo. En este sentido, Rodríguez resume que para él la cocina es un mundo en el que “nunca paras de aprender e innovar”.

Daniel Montes es otro de los participantes y su pasión por la cocina la descubrió después de dejar la universidad. “No sabía qué hacer con mi vida y con el tiempo me di cuenta de que en casa me gustaba ayudar en la cocina y decidí intentarlo”, cuenta el estudiante que tras ese hallazgo, comenzó a trabajar en un restaurante y después entró en la escuela. Ahora Llega al concurso para ampliar sus conocimientos dentro de la cocina. Tras terminar sus estudios no descarta viajar para conocer otras culturas, sobre todo la forma de trabajar en la cocina de otros países.

En cambio, Lucía Ordóñez lo que quiere es conocer más la cultura española, antes de adentrarse en la de otros países. La quinta estudiante de esta escuela que participa en este certamen sostiene que ha sido una sorpresa para ella el hecho de que la seleccionaran y no se lo esperaba. Asimismo, añade que los cinco están llevando bien esta participación, aunque están nerviosos y ultimando los detalles para que las recetas de cada uno queden perfectas. El ingrediente estrella es la trucha, pero su pasión es la repostería. Por ello quiere seguir formándose para llegar lo más lejos posible y acabar trabajando “en un sitio tranquilo”.

Si alguno de estos jóvenes termina siendo uno de los dos primeros clasificados en el Premio Promesas de la alta cocina tendrán la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas. El primer ganador conseguirá 26.000 € y el segundo 9.500 € para potenciar así sus habilidades culinarias. La organización premiará también con 1.500 € al centro del primer clasificado.