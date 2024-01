El 2023 se convierte en el mejor año turístico de la historia de la Costa del Sol

El 2023 sigue haciendo historia y esta vez lo hace convirtiéndose en el mejor año turístico que ha tenido la Costa del Sol hasta la fecha. Según ha explicado el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, a la provincia llegaron el año pasado 14 millones de turistas y se consiguieron unos ingresos de más de 19.000 millones de euros, por lo que se han superado las cifras previas a la pandemia y de 2019 con la que se hacían comparaciones hasta ahora.

“La Costa del Sol ha vuelto a demostrar su pujanza como principal destino turístico de Andalucía, España y Europa”, ha señalado Salado. Asimismo, ha incidido en que el sector turístico ha crecido tanto en cifras de visitantes, como en ingresos, en rentabilidad y en creación empleo. Por tanto, “dejamos atrás la comparativa con los años previos a la pandemia y el 2019 porque ahora el referente va a ser el año 2023”.

Al hablar de cifras, cabe señalar que esos 14 millones de turistas que han llegado a Málaga son un 9,4% superiores a los que llegaron en 2022 y un millón más que en 2019. Además, en relación a los ingresos, 19.137 millones de euros, han crecido un 12% con respecto a 2022 y cinco mil millones en relación a 2019.

En cuanto a la oferta reglada de alojamientos turísticos, incluyendo las viviendas regladas con fines turísticos, ha sido de 580.428 plazas, un 14,7% más que en 2022. En total, han llegado al aeropuerto de Málaga hasta diciembre unos 11 millones de pasajeros, lo que supone un 21% más de los que llegaron en 2022. Además, los cruceristas han aumentado un 52% en un año, hasta los 522 mil pasajeros.

Al observar los datos de los viajeros alojados en establecimientos reglados, también se observa una subida hasta los 7,8 millones, es decir, 640 mil viajeros más que en 2022. Este incremento de viajeros alojados ha supuesto también la subida de las pernoctaciones hasta las 29 millones, 2,2 millones más que en 2022. Siguiendo la línea de crecimiento, la ocupación media ha subido hasta un 3%, alcanzando el 61,4%, pero se mantiene la estancia media en los 3,32 días, por lo que Salado ha incidido en que “hay que trabajar en esa línea para aumentarla”.

Por otro lado, el empleo ha subido un 4,1% en los últimos 12 meses con 128.430 personas ocupadas en el sector turístico, según la Encuesta de Población Activa. Asimismo, el redpack se sitúa en Málaga en los 90,10 euros, 10 euros más que en 2022.

En cuanto a la procedencia de los turistas, los viajeros nacionales, que habían sido los protagonistas del 2022, descienden en un 3,4% en 2023 de enero a noviembre. En cambio, los turistas internacionales aumentan su llegada a hoteles y apartamentos en un 9,9%. Salado ha destacado la recuperación del mercado alemán que ha sido del 24,7% y del crecimiento del mercado estadounidense que ha sido del 26,6%. En este punto, ha apuntado que “la conectividad con Nueva York ha sido un gran incentivo para el aumento de estos viajeros”. La presencia de turistas británicos ha subido un 4,2%, los franceses un 12,1%, los irlandeses un 13,8%, los italianos un 33% y los que proceden de Países Bajos un 4,9%.

Líneas de acción de 2024

Con la mirada puesta en el 2024, Salado ha hecho hincapié en que no deben confiarse porque su mayor problema es la sequía, la cual puede poner en peligro el crecimiento del sector. De igual forma, ha explicado que para el primer cuatrimestre de 2024 han ofertado 3.763.682 asientos en vuelos cuyo destino es Málaga, lo que quiere decir que han aumentado la oferta en un 17,1%.

En relación a las líneas de trabajo, su presupuesto asciende a los 15 millones de euros, de los cuales 10 se destinarán en acciones de marketing y promoción turística. Además, el presidente de Turismo Costa del Sol ha adelantado que en la campaña que llevarán a FITUR pretenden “rejuvenecer nuestra promoción y dirigirnos a los clientes futuros”. También ha incidido en que la Costa del Sol “es un destino único que no se puede copiar, ni franquiciar porque Málaga es única y tiene algo que no tienen otros destinos”.

Para atraer a turistas de EEUU y Canadá cuentan con acciones específicas y van a trabajar para conectar con otras ciudades americanas. Invertirán 480 mil euros para atraer más turistas de segmento MICE y 600 mil euros para los viajeros de lujo. Al igual que destinarán 1,2 millones de euros en el segmento del golf porque este 2023 ha generado grandes ingresos y, según Salado, está rompiendo la estacionalidad.

Incertidumbre por la sequía

En este punto, el presidente de la Diputación de Málaga, ha remarcado que el crecimiento del sector turístico podría estar en peligro si finalmente no llueve en los próximos meses. “A nadie le descubro nada al decir que si no llueve no se podrán llenar las piscinas, habrá cortes de agua más dilatados y las molestias no serán solo para los malagueños, sino también para los turistas”, ha asegurado. Por tanto, si no hay agua en las duchas de las playas, por ejemplo, podría “generar molestias y bajar la calidad de nuestro destino, lo que podría crear rechazo hacia el este”. Por ello, ha pedido al Estado que acelere la construcción y ampliaciones de las desaladoras de Mijas, Marbella y Axarquía para que mejore la situación y el sector no se vea afectado en este 2024.