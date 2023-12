Málaga capital acumula 6.550 viviendas turísticas a la espera del decreto de la Junta que las regule

El número de viviendas turísticas no ha hecho más que aumentar en Málaga en los últimos tiempos. De hecho, la capital ya cuenta en su haber con 6.550 mientras que en la provincia esta cifra asciende a 39.041. Cantidades que, para ser exactos, han aumentado un 10,05% y un 11,35%, respectivamente, en un año, acorde a los datos actualizados hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que escenifican cómo era la situación en agosto de 2023 (dado que sus mediciones son semestrales). Un crecimiento que, no obstante, tiene visos de frenarse con la entrada en vigor del decreto que está ultimando la Consejería de Turismo para poner coto a su proliferación.

Sobre todo, porque este documento da la llave a los ayuntamientos para que puedan declarar ciertas áreas como zonas saturadas cuando el mercado del alquiler convencional se tensione por falta de oferta. Una herramienta sobre la que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya ha expresado su aprobación en público anteriormente.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA-Pro), Carlos Pérez-Lanzac, califica la inminente norma como "buena" y asegura que "no tenemos problema con ella", ya que "contribuye a profesionalizar el sector".

Asimismo, asegura que a la hora de hacer el cómputo de viviendas turísticas "hay que tener cuidado, toda vez que de los 6.550 apartamentos de este tipo que el INE emplaza en la capital, "sólo unos 2.500 "están activos todo el año".

Y asegura que la vivienda vacía "tiene que ver mucho más en las subidas de precios que las de uso turístico"; de hecho, según el INE, la capital tiene un total de 16.638 inmuebles residenciales sin uso, cifra que se dispara hasta 152.774 a nivel provincial. Cálculo en el que, de cualquier manera, se incluyen también segundas residencias y las casas no rehabilitadas de los cascos históricos, que la engordan sobremanera.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, Carlos Carrera, critica las vivienda turística, puesto que "suben los precios; modifican el entorno expulsando a los malagueños, que estamos siendo sustituidos; y generan problemas de convivencia, pese a lo que digan los propietarios".

En todo caso, lo que cobra más fuerza en el debate que lleva aparejado el decreto, por cuanto les atañe, es que las comunidades de propietarios puedan prohibir estos pisos con una mayoría de tres quintos. Eso sí: cuando sus estatutos contengan esta opción.

Aspecto que Carrera ve con cierto recelo. "No es tan sencillo como parece. Aquellas comunidades que no tengan estatutos tienen que crearlos. Y los que los tengan, deben modificarlos. Esto no es nada fácil. Hay que organizar una junta extraordinaria y tiene que aprobarse por unanimidad, lo que supone hacer frente a mil casuísticas de los propietarios; después deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad", detalla.

En este sentido, también valora como un precedente "positivo" la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Supremo que tumbó los apartamentos de dos comunidades, en Oviedo y San Sebastián, cuyos estatutos no permitían las actividades económicas de forma expresa.

Sea como sea, lo cierto es que Málaga es la primera provincia de España en número de viviendas turísticas, por delante de Alicante (37.962) a la que adelantó por la derecha el año pasado. Mientras que la siguiente, Baleares, ya se encuentra a gran distancia (26.507). Esto también significa que casi un 4% de los inmuebles residenciales malagueños se dedican a este fin.

Sin embargo, Málaga no corona la lista en número de plazas ofertadas, pero por poco, toda vez que en este sentido la reina es Alicante (201.492), al tiempo que Málaga queda justo por detrás (197.489). Un desfase que se debe a que en el primer sitio las plazas ofertadas por vivienda son 5,31 y en el segundo 5,07.

Filtrando por municipios, la que más viviendas turísticas acumula es Málaga capital, con los anteriormente citadas. Detrás de éste se encuentran Marbella, (6.540 viviendas y 37.814 plazas), Mijas (3.979 y 21.628), Benalmádena (3.431 y 16.209), Estepona (2.989 y 15.603), Fuengirola (2.427 y 11.724), Nerja (2.187 y 10.183) y Torremolinos (2.280 y 8.579).