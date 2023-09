Apuntaladas y con grietas: el estado de tres instalaciones de un colegio de Carranque en Málaga

Unas grietas en el colegio Domingo Lozano de Carranque han provocado el cierre de varias de sus instalaciones, entre ellas una muy importante, la biblioteca. La zona se encuentra apuntalada y clausurada para evitar el paso de profesores y alumnos a la espera de que se decidan las actuaciones a llevar a cabo.

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, encargado del mantenimiento del centro, niegan que exista riesgo alguno para los alumnos y profesores del centro. Hace unos días ambas instituciones se reunieron con el AMPA del centro para tranquilizar a las familias e informarles acerca de las medidas que se van a llevar a cabo.

Educación mantiene que se han iniciado las valoraciones y que cuando tengan el informe se llevarán a cabo las actuaciones que estimen oportunas. Durante el tiempo que se lleva a cabo la valoración, estas tres dependencias permanecerán clausuradas.

Por su parte, Teresa Porras, concejala del distrito, afirma que no existe ningún peligro en seguir utilizando el resto de aulas del centro. "Hasta que no se concluya el estudio no podemos hacer nada más, de momento está vigilado y controlado", añade la edil.

Los padres se encuentran divididos respecto al estado del edificio. Algunos se muestran "intranquilos" por las grietas existentes, pero confían en que los organismos públicos están actuando de manera adecuada.

Otros, en cambio, están "insatisfechos" con las medidas que han tomado las dos instituciones. "Estamos a la espera desde hace dos o tres semanas de un informe de la Consejería que en teoría debería tranquilizarnos, pero todavía no ha llegado y estamos con la mosca detrás de la oreja", asegura José María, padre de un alumno.

Varias familias planean organizar manifestaciones y movilizaciones frente al colegio la semana que viene en caso de que el Ayuntamiento no les proporcione un informe que corrobore la inexistencia de riesgos para sus hijos.