Cae el atracador que 'amaba' las farmacias y que intentó asaltar armado un banco

Tenía predilección por las farmacias de Cuidad Jardín. O había visto el negocio fácil. Atracó tres en cuestión de menos de una semana. Y, el mismo día en que irrumpió en una de ellas, intentó asaltar un banco. No lo consiguió. Y tampoco lo hará en un tiempo. El juez, tras darle caza la Policía Nacional, ha decretado su ingreso en prisión.

El Grupo de Atracos de la Comisaría provincial de Málaga, en una actuación al alimón con la Comisaría del distrito Norte, ha arrestado al presunto responsable de tres atracos en boticas y una sucursal bancaria, con un modus operandi casi idéntico en todos los casos. La secuencia de robos comienza a principios de este mes, cuando irrumpió en la primera de ellas. "Entró acosando a mi compañera mientras abría la farmacia. La amenazó con sacarle un cuchillo. En 20 segundos, se llevó los billetes que había en la caja", relata Asunción, la responsable del negocio.

Con el botín en mano, el ladrón abandonó "tranquilamente" el lugar. Ocurrió el jueves 1 de febrero. Dos días, regresó a la misma farmacia para perpetrar otro atraco. No buscaba medicinas, quería la recaudación. Ese día lo atendió Asunción, la dueña. "Lo vi llegar; ya lo había visto antes por las cámaras. Vino con la misma ropa, muy abrigado, pero esta vez llevaba un cuchillo y solo decía: Abre la caja", recuerda a este periódico. Ella no se alarmó. Ni tampoco dudó sobre si hacerle entrega o no del dinero. "No sabía cómo iba a reaccionar y no iba a poner en peligro ni a mí misma ni al cliente que en ese momento estaba dentro", expresa la farmacéutica.

Sabía que volvería. "No me cogió por sorpresa porque ya me advirtieron que podría volver si aún no lo habían cogido", apostilla con parsimonia. Habían transcurrido tres días cuando, de nuevo, el atracador volvió a irrumpir en la zona. Esa vez, tenía otro objetivo: un banco que trató de asaltar con un objeto punzante. Pero fracasó. Horas después, lejos de desistir, decidió intentarlo en otra farmacia.

Con su detención, que la Policía ha practicado estos días atrás, las farmacéuticas del barrio respiran más aliviadas, pese al perjuicio económico que les ha supuesto. Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad -y los testimonios de las víctimas- permitieron su identificación. Tras pasar a disposición judicial, el titular del juzgado que instruye el caso ha decretado su ingreso en la cárcel.

Atraco en un farmacia de Málaga: una técnico reduce al ladrón con la maniobra del 'mataleón'

La Policía Nacional abrió el pasado mes de enero otra investigación por el atraco también a una farmacia. En ese caso, fue una técnico, una joven de solo 23 años, consiguió frustrar el robo. Carmen Sánchez se enfrentó al supuesto delincuente, logró reducirlo empleando la técnica del mataleón -una maniobra que se lleva a cabo por la espalda, agarrando del cuello y presionando fuerte con el antebrazo- y lo retuvo hasta la llegada de la Policía, que finalmente lo arrestó.

Era 11 de enero, sobre las 17:45. Carmen acababa de llegar a la farmacia, situada en la Avenida Imperio Argentina -en el distrito de Carretera de Cádiz-. Se cambió para arrancar su jornada laboral y comenzó a atender. No habían pasado ni cinco minutos cuando un hombre irrumpió en el establecimiento sanitario vociferando. Una vez en el mostrador, comenzó a tirar medicamentos y demás productos. "Mi compañera y yo no sabíamos qué quería exactamente porque no hablaba español", relata la joven, que le repetía una y otra vez: "Coge las cosas y te vas", siempre según su relato.

Ante el caso omiso del presunto ladrón a sus indicaciones, Carmen salió del mostrador y fue tras él indicando con aspavientos que abandonara el establecimiento. El delincuente, que se desplazó hacia una estantería colocada junto a la puerta, amenazó con lanzar a la técnico un objeto de cerámica. "Al final la tiró al suelo y me pegó un empujón", relata. A continuación, se dirigió hacia un segundo expositor, donde comenzó a tirar gafas de vista, tal y como se puede observar en las imágenes que captó la cámara de seguridad del local y a las que este periódico ha tenido acceso. Pero la cosa, no quedó ahí.

El sospechoso iba directo a un tercer mostrador. Se dio la vuelta y la técnico en farmacia, sin pensarlo dos veces, entonces aprovechó y se aproximó hacia él. Debido a su altura -estima que medía sobre 1,80 metros-, explica que le goleó en la parte trasera de la rodilla para que se agachara y en ese momento reducirlo.

Empleó la técnica del mataleón, que se trata de un estrangulamiento en la zona del cuello haciendo palanca con los dos brazos empleada normalmente por los criminales para robar a sus víctimas. En este caso, Carmen la utilizó para la acción contraria: detener al ladrón. Detalla que no lo dejó inconsciente y que su intención era llevarlo al suelo para poder retenerlo.