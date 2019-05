Herido grave un peatón al ser atropellado por un autobús de la EMT en la Alameda en Málaga

Una persona ha resultado herida grave esta tarde en la Alameda Principal tras haber sido atropellada por un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). El conductor, que fue sometido a la prueba de alcoholemia por parte de la Policía Local, ha asegurado a este diario que el peatón cruzó por el paso de cebra con el semáforo en rojo.

"Ha saltado y no lo he visto. Todas las demás personas estaban esperando. Me he llevado un susto tremendo", ha afirmado el empleado municipal tras este suceso.

El peatón ha impactado con la cabeza en el cristal delantero del autobús. Un equipo de la Policía Local de Málaga y del O61 se han desplazado rápidamente al lugar. Tras atender al herido en la propia ambulancia ha sido trasladado a un centro sanitario.