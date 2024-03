Quinto día sin gas en muchos hogares y negocios del centro de Málaga: "Las pérdidas son considerables"

La cotidianidad en el centro de Málaga se vio sacudida el pasado fin de semana por una avería de gas, que ha dejado a familias y negocios sin suministro. El incidente, causado por la entrada de agua en las instalaciones, ha afectado a áreas tan concurridas como los alrededores del Santuario de la Victoria, la zona de la Catedral y a avenidas comerciales y emblemáticas como calle Larios, Granada o Alcazaba. Otras zonas como la calle Cristo de la Epidemia o Huerto del Conde también se han visto afectadas por este suceso que ha generado complicaciones significativas para los residentes y empresarios locales.

Cinco días han transcurrido ya desde que la avería interrumpió el suministro de gas, dejando en la incertidumbre a vecinos y aproximadamente medio millar de clientes. Aunque el servicio se está restableciendo gradualmente por zonas, muchos establecimientos se han visto obligados a enfrentar dificultades durante este período.

Uno de los establecimientos afectados ha sido es el restaurante Montana, ubicado en la calle Compás de la Victoria. Su dueño y director, José Nalda, asegura que todavía no le han proporcionado una fecha estimada para la solución definitiva del problema.

Durante el fin de semana, el local no pudo aceptar reservas y sufrió "pérdidas económicas considerables", ya que no pudieron aprovechar la afluencia de clientes, especialmente el domingo, cuando la demanda de mesas era alta y "se habría podido atender el doble de clientes de lo habitual". Nalda explica que han intentado comunicarse con la compañía a través de los canales de atención al cliente, pero no han obtenido información sobre posibles compensaciones o reclamaciones. Ante esta situación, el restaurante está considerando poner una reclamación formal.

A pesar de las dificultades, Nalda destaca la "comprensión y paciencia" de los comensales, aunque reconoce que la falta de gas ha causado retrasos en el servicio y se ha mostrado decepcionado al "no haber podido atender los clientes adecuadamente".

Por su parte, en el restaurante La Plaza de la calle Alcazabilla, uno de sus camareros, Reinaldo José Fuentes, explica que la avería les afectó durante dos días, en los que tuvieron que limitar lo ofertado en la carta a la mitad.

Los hoteles también se han visto afectados. Algunos de ellos recuperaron la normalidad el domingo, mientras que otros continuaron enfrentándose a problemas hasta el lunes, como fue el caso del Hotel Alcazaba Premium. El complejo experimentó inconvenientes en su restaurante durante todo el fin de semana, mientras que las instalaciones de las habitaciones no se vieron tan afectadas al ser principalmente eléctricas.

Javier Frutos, presidente de Mahos, la Asociación de Hosteleros de Málaga, señala que desde la organización han estado brindando apoyo a los miembros afectados desde el inicio de la avería: "Hemos mantenido una comunicación constante con las empresas de suministro de gas; Gas Natural y Naturgy, para monitorear la situación y proporcionar asesoramiento sobre las opciones de reclamación disponibles para los hosteleros afectados".

En cuanto a las acciones legales, hay dos que se pueden llevar a cabo relacionadas con los daños y perjuicios y con el lucro cesante. Esta última tiene que ser demostrada, y para ello debe realizarse un informe de asesoramiento fiscal que lo certifique. "Cuando la avería se solvente, estudiaremos con nuestros asociados la mejor manera de reclamar por el evidente perjuicio que sufren", ha aclarado Frutos.

Algunos negocios se han escapado de los estragos del corte de gas, como es el caso de 100 Montaditos, donde se salvaron gracias a que no cuentan con instalaciones de gas. En el Mesón Cortijo de Pepe, aunque sí que utilizan gas, no han experimentado problemas durante este período.

Aunque muchos de los establecimientos hoteleros ya tienen el problema solucionado, los vecinos del centro no han corrido la misma suerte y aún hay muchas familias que se han visto obligadas a buscar soluciones alternativas para sus necesidades diarias.

Juan del Viejo Gómez, residente de la calle Huerto del Conde, relata las dificultades que están teniendo que enfrentar, como calentar agua en el microondas para lavarse: "Este es el quinto día que llevamos sin gas, desde el viernes 15. En casa lo estamos llevando como podemos, y por fortuna solo somos yo y mi mujer, pero en el bloque hay familias con niños. Hay quienes han tenido incluso que comprarse una bombona de gas pequeñita de las que se utilizan para ir de camping y así salir del paso".

Hasta el momento, este periódico ha intentado sin éxito obtener información sobre el punto de vista de las empresas responsables del suministro de gas, Gas Natural y Naturgy.