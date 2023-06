La borrasca Óscar trae nuevas lluvias a Málaga a partir de este miércoles

No guarden el paraguas. Todavía hay esperanza de que caigan algunos litros más de agua antes de la llegada del verano. La influencia de la borrasca Óscar, que entra con varios sistemas frontales en la Península Ibérica y que hoy podrá descargar con fuerza en Canarias y con tormentas en el norte peninsular, dejará tiempo inestable en los próximos días en la provincia de Málaga. Para el miércoles y el jueves se esperan lluvias generalizadas en la geografía malagueña que irán desapareciendo de cara al fin de semana. Por el momento, las precipitaciones no serán de consideración y la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado ningún tipo de aviso.

Según la previsión de la Aemet, para este martes se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad matinal de tipo bajo y brumas en el litoral. La nubosidad irá en aumento hasta llegar a cielos cubiertos durante la tarde en toda la provincia, con probables precipitaciones a últimas horas. Los vientos de componente este. En cuanto a las temperaturas, seguirán sin cambios con máximas que oscilan entre los 27 grados en zonas como Antequera, Marbella y Vélez-Málaga, 25 en Málaga y 24 en Ronda. Las mínimas serán de 16 grados en el interior y 20 en las zonas costeras.

El miércoles amanecerá con cielos cubiertos y precipitaciones, que pueden ser localmente fuertes, tendiendo a disminuir la nubosidad y la lluvia a partir de la tarde, cuando también se abrirán grandes claros. No se presentarán grandes cambios en las temperaturas, aunque las máximas bajan varios grados y estarán entre los 22 grados de Ronda y los 25 de Vélez-Málaga. Los vientos serán de levante, tendiendo a variables flojos por la tarde, excepto en las comarcas de Ronda y Antequera donde disminuirán a flojo.

Para el jueves, el mapa de la provincia también se llena de lluvia en las primeras franjas del día. Según Meteorología, las precipitaciones pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y ser localmente fuertes. A media mañana los chubascos serán dispersos y los cielos irán mostrando claros a lo largo de la tarde en franjas del litoral y el Valle del Guadalhorce. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en la Serranía de Ronda.

La inestabilidad seguirá acompañándonos durante las primeras horas del viernes, que podrían caer algunas precipitaciones aisladas para tener por la tarde cielos despejados y sol. En Málaga capital la temperatura máxima llegará a los 27 grados y 28 se podrán alcanzar en Marbella y Vélez-Málaga.

Según las previsiones que muestra la Aemet en su página web, el fin de semana se espera soleado y caluroso en toda la provincia, sin rastro de lluvia y con máximas que oscilan entre los 27 y los 28 grados, salvo en Ronda que se queda en 24, y mínimas que podrían superar los 20 grados, salvo en las zonas del interior.