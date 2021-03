La brecha salarial en Málaga se sitúa en el 21,6%

La brecha salarial se sitúa en Málaga en el 21,6%, habiendo una diferencia de 4.171 euros al año entre lo que perciben los hombres de la provincia que las mujeres, según el último informe publicado por Comisiones Obreras. Esto supone un aumento de 154 euros respecto al informe del sindicato del año pasado. Los sueldos de las malagueñas deberían subir un 27,8% para igualarse al de los hombres.

Respecto al empleo, el de ellas está un 12,78% por debajo del de los hombres. En palabras de Saray Pineda, Secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO de Málaga, “nosotras cobramos menos, se nos contrata menos y accedemos a los peores tipos de contratos”. En cuanto a la distribución de los contratos a tiempo parcial, ellas tienen más del 70% de estos, mientras que los varones registran el 60% de los contratos indefinidos. Fernando Cubillo, secretario general de CCOO en Málaga, denunica que "si la situación no cambia la brecha salarial no desaparecerá ne Málaga hasta dentro de 126 años". Comisones Obreras denuncia en el informe que el 51,2% del total de las trabajadoras malagueñas no llegan a 900 euros mensuales, cuantía que está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por franja de edad, las mayores de 65 años son las que sufren una diferencia salarial más distante, percibiendo ellos un 40% más por las pensiones. Las mujeres de entre 26 y 35 años son las que ven su salario más cerca del de sus compañeros, con un 13,4% de diferencia, aunque esta sube hasta el 17% entre los menores de 25 años.

Desde la Asociación de la Prensa de Málaga denuncian que la brecha salarial en medios de comunicación es del 17%, aunque donde más se ve la diferencia es en el llamado techo de cristal, "la desigualdad no sólo se refleja en el acceso a puestos de dirección. Somos mayoría en las redacciones, pero sólo un cuatro por ciento llega a tener responsabilidades de mando", alegan en un comunicado. La SGAE, por su parte, sitúa la brecha salarial en la industria cultural en un 19,6% en el estudio 'Autoras en el Audiovisual, la Música y las Artes Escénicas’.