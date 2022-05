La calima, aunque de baja intensidad, se podría extender hasta el sábado en Málaga

Va a hacer calor y un tiempo estable en los próximos días. No se esperan lluvias y podrán tender la ropa en el exterior. Pero hay que tener en cuenta que desde últimas horas de este jueves hasta el sábado entra en la provincia calima, aunque de baja intensidad.

Esto no quiere decir que vaya a llover barro, como literalmente ocurrió el pasado mes de marzo. En esta ocasión la concentración de polvo en suspensión es muy inferior a los dos episodios ocurridos hace dos meses y, además, no se prevén precipitaciones. Lo que no quita que caigan algunas gotas de barro, aunque de forma aislada.

Según explica Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Aemet Málaga, que se den episodios de calima débil es algo habitual en la provincia malagueña y el sur de la península durante la primavera y el verano. "Esto es bastante habitual cuando se producen flujos del suroeste en niveles medios de la atmósfera que proceden del Sahara, la arena del desierto consigue ascender y quedar en suspensión, llega al sur de España e, incluso, puede subir hasta el norte", indica Riesco.

Según observan en los pronósticos, añade el director del Centro Meteorológico de Málaga, "podremos ver turbiedad en la atmósfera, cierta cantidad de polvo en suspensión pero la concentración es baja, va a ser muy, muy inferior a la que tuvimos en los dos episodios de marzo", agrega.

"Hay dos diferencias muy grandes con la calima de marzo, primero es la cantidad de polvo en suspensión y la otra que no se esperan precipitaciones, aunque podría dejar cuatro gotas en algún punto aislado, pero de intensidad muy menor y puede que ni se llega a producir", afirma el experto.

En cuanto al calor, Riesco subraya que "estamos viviendo temperaturas por encima de lo normal, podríamos llegar a rozar los 30 grados en la comarca de Antequera y superarlos en el Valle del Guadalhorce este domingo".

Aunque aún es pronto para afirmarlo, según las previsiones de la Aemet, "parece que este mes de mayo va a ser más cálido de lo normal", indica Riesco. Si en la capital malagueña la media de las máximas es de 24 grados en mayo, los termómetros podrán superar los 30 grados en los próximos días. Eso sí, también señala que las oscilaciones en este punto de la primavera son frecuentes.