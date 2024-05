¿Cambiar de coche por la ZBE en Málaga? Bernardo Quintero se suma al debate: "16 años y sin averías... Ahora me dicen que lo cambie"

¿Cambiar de coche por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga capital? Es el interrogante que de un tiempo a esta parte vienen haciéndose multitud de conductores. Unos, a favor, al suponer esto un pequeño empujón para decidirse a cambiar su vehículo por otro más nuevo; otros, hastiados porque prefieren mantener los que poseen.

Un debate al que ha querido sumarse vía X (antiguo Twitter) Bernardo Quintero, director de Ciberseguridad de Google: "Mi coche: 1.000 km de autonomía, recarga completa en menos de 2 min, <100€/año en mantenimiento, 16 años sin averías... Y ahora, por regulaciones, me dicen que lo cambie. No pido que me lo mejoren, solo que me lo igualen...", ha escrito. "Debate interesante el de la contaminación, mantenimiento y consumo de coche de combustión VS. fabricación y consumo de un eléctrico... Hay estudios la mar de interesantes", ha añadido. Los tuits, como no podía ser de otra manera, han encontrado respuesta en varios internautas, tanto aplaudiendo como repudiando la medida.

No es ningún secreto que el parque automovilístico español (y, por ende, el malagueño) está más envejecido que el de otros países centro europeos. De hecho, sólo tres de cada cien coches registrados en las nueve grandes ciudades de Málaga cuenta con etiqueta CERO o ECO; es decir, que son amables con el medio ambiente –híbridos, puramente eléctricos o GLP–.

A nivel provincial, según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT), los turismos, motocicletas o camiones tienen una edad media de más de tres lustros (15 años y siete meses exactamente). Los datos están ahí. Pero también si la puesta en marcha de la ZBE es la forma de obligar a los conductores a cambiar su medio de transporte diésel o gasolina por otro más ecológico.

En cualquier caso, su aplicación no será inmediata en la capital. El Ayuntamiento de Málaga se ha mostrado flexible en la entrada en vigor de la normativa y dará un tiempo de tres años para que se adapten. Así, durante el primer año los coches y motos que podrán acceder a la ZBE serán los que tengan la etiqueta CERO, ECO, C y B y sin etiquetas; es decir, no se restringirá la entrada de ningún vehículo.

Será a partir del segundo año de implantación, cuando se empezará a impedir la entrada de algunos vehículos, en concreto, aquellos que no estén domiciliados en Málaga capital. Finalmente, en el tercer año solo podrán circular por esta zona los vehículos con etiqueta ambiental CERO, ECO y C y los que tengan la B o sin etiquetas, pero que estén acreditados en Málaga.

El objetico que se persigue con la ZBE es la mejora de la calidad del aire y los niveles de ruido, el cambio del reparto modal de la movilidad a través de la reducción del tráfico privado y el fomento del transporte público o el impulso del uso de vehículos menos contaminantes. Su implantación responde a la ley que estableció que los municipios de más de 50.000 habitantes (148 en toda España), los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes en los que se superen los límites de contaminantes relacionados con la calidad del aire debían adoptar planes de movilidad urbana sostenible, incluida la ZBE.