Zona de Bajas Emisiones en Málaga: transporte público como alternativa

La Zona de Bajas Emisiones en Málaga es una realidad, a la espera de que se apruebe la nueva Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible que anunció el Ayuntamiento de Málaga. Ya está trazado el mapa de las calles que formarían esa zona (un total de 437 hectáreas, comprendidas entre el centro histórico, el entorno de la Alcazaba, Gibralfaro, el puerto y parte del distrito de Bailén-Miraflores.), así como los coches que se verán afectados y no podrían entrar, así como las restricciones que habrá (que no entrarían en funcionamiento hasta el segundo año).

Por lo que, los conductores asiduos de vehículos privados no notaran, en este primer año, ningún cambio en la movilidad dentro de esta zona. Teniendo en cuenta que entra dentro el casco antiguo y barrios colindantes, el transporte público es una gran alternativa para moverse en la ZBE. Y de esta forma mantener la esencia de este proyecto: reducir las emisiones dentro de las ciudades.

Muévete por Málaga en metro, cercanías o autobús

Dentro de Málaga te puedes mover por metro, el cercanías o el autobús. Son tres opciones de transporte público asequible y que tienen líneas dentro de la ZBE.

En el caso del Metro de Málaga, que posee dos líneas, ambas tienen paradas dentro de la ZBE, y se extienden hasta barrios más periféricos, conectando el exterior de la ciudad con el centro. La línea 1, que comienza en Atarazanas y termina en Andalucía Tech. Y la línea 2, que va desde Guadalmedina hasta el Palacio de Deportes (y que actualmente se encuentra en trabajos de ampliación, en dirección al Hospital Civil).

El cercanías de Renfe también tiene dos líneas, que conecta otros municipios con la capital. Y dentro de Málaga, tiene varias paradas, algunas de ellas también en la zona centro. La línea 1, que conecta la ciudad con municipios de la Costa del Sol hasta Fuengirola. Tiene dentro de Málaga las paradas de Alameda y María Zambrano. Y la línea 2, que va hasta Álora, recorriendo una zona de interior de la provincia, tiene las dos mismas paradas en el centro de la capital.

Y la tercera opción, el autobús. En la Alameda Principal están las paradas de más de una veintena de líneas que recorren distintas zonas de la ciudad. En la página web de la Empresa Malagueña de Transportes está la información de todas estas líneas, con sus recorridos y horarios. Una vez más, conectado la ZBE con el resto de la ciudad.

Calles de la Zona de Bajas Ediciones

En Málaga, la ZBE tendrá una extensión de 437 hectáreas. Las calles que la formarán son: Paseo Marítimo Antonio Machado, avenida Ingeniero José María Garnica, calle Explanada de la Estación, Plaza de la Solidaridad, avenida de las Américas, avenida de la Aurora, Jardines de Picasso, avenida de Andalucía, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, Plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, Plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Últimas novedades en la ZBE de Málaga

Unas de las últimas actuaciones ha sido la implantación de un sistema de cámaras de vídeo vigilancia en los ejes centrales de acceso a la ZBE de la capital. Algunas de estas se ven ya en calles como la de Trinidad Grund (en el Soho). Con estas herramientas se controlará la entrada de los vehículos a este espacio (y se comprobará cuáles tienen acceso y cuales no).

Hasta el segundo año no comenzarán las restricciones, y será para los coches y las motos no domiciliados en Málaga que tengan la etiqueta B. Será a partir del tercer año cuando no puedan acceder los vehículos con etiqueta B y los que no tengan etiqueta que no estén domiciliados en la ciudad. En el caso de que se incumpla esta normativa se multará al infractor con una sanción grave de 200 euros.