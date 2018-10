21 candidaturas optan al reparto de los 17 parlamentarios andaluces por Málaga

El ex presidente del Sindicato Médico, número 3 de Vox

Fermín Parrondo, el ex presidente del Sindicato Médico y dos veces concejal del PP, se presenta en el número tres de las listas de Vox. "No me gusta la deriva que lleva este país y no sé quedarme quieto. Me gusta defender mis ideales. Pero la situación actual está conduciendo a España a una situación de emergencia. Hay que hacer algo para dejarle un país mejor a nuestros hijos y nuestros nietos", argumenta.

Parrondo es anestesiólogo. Ha ejercicio en la sanidad pública y en la privada hasta que se jubiló hace tres años. Durante más de tres décadas fue el presidente del Sindicato Médico. Al retirarse como facultativo no sólo dejó el ejercicio profesional, sino también la actividad sindical.

Su inclusión en las listas de Vox supone un cambio político, ya que en el pasado fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Fue elegido dos veces. Ambas estuvo en la oposición en los tiempos en los que el socialista Pedro Aparicio era el alcalde.