"¿Esto es un carril bici?", el peligro en la Alameda de Málaga

En la intersección entre el Puente de Tetúan y la acera norte de la Alameda Principal se pierde el tono rojizo que caracteriza a los carriles bici en Málaga, advirtiendo a los peatones del peligro que puede conllevar transitar por esa zona.

A partir de ese punto comienza un reguero de pegatinas blancas sobre el acerado de la Alameda que debería distinguir el terreno transitable por el peatón de aquel que supone cierto peligro a su integridad física al estar reservado para bicicletas o patines, más veloces y contundentes que el viandante medio. No es difícil apreciar frenazos, giros bruscos o timbrazos a poco que uno pare a observar cómo se desarrolla la movilidad en ese espacio de la ciudad durante unos minutos.

Junto a una parada de autobús hacen cola una decena de personas, excepto un par que se sitúan en la marquesina, el resto espera de pie sobre el carril bici. “¿Ah, pero esto es un carril bici? No me había dado cuenta, ni me había fijado en las pegatinas”, señala uno de los hombres que esperan al autobús.

Nina, otra de las usuarias en cola, salta: “está muy mal señalizado, además no podemos esperar más adelante porque están los árboles”. Mientras Nina expresa su opinión pasan esquivando a los peatones dos ciclistas y un usuario de un patín eléctrico pasa unos metros más abajo, eludiendo el carril bici. “¿Ves, por ahí debería estar el carril bici, sería más seguro para todos”. Nina es ciclista y asegura que deben adecentar las vías para este medio de transporte, “a mí me da miedo ir por la carretera, tienen que mejorar eso, los jóvenes van sin problema, pero yo creo que hay que compartir las aceras con los peatones para que sea más seguro”, afirma la viandante.

Katerina va andando por el carril apoyándose en su bastón y con usando auriculares conectados a un reproductor de música. No se había dado cuenta de que iba andando por un carril bici: “Sólo tenía prisa por ir al bus y ni me fijé en que era un carril bici. Hay que nadar con precaución para que no me pillen”.

José del Río, concejal de Movilidad, asegura que este miércoles los técnicos de movilidad inspeccionarán los carriles bici “ya que ahora que el Metro nos ha dejado más espacio se va a estudiar si se puede mejorar el trazado” en la Alameda. En calle Cervantes, afirma el concejal del ramo que es “una provisionalidad, que revisaremos si hace falta mejorar en algún punto determinado”. Además, asegura que trabajan en reponer las pegatinas en caso de que “alguien se dedique a quitarlas”.

Trabajan en el Ayuntamiento para que los carriles “tengan todas las medidas necesarias que aseguren la mayor visión para todos los usuarios de la bicicleta”, afirma Del Río. Pese a ello, entiende que la problemática es de difícil solución, “la Alameda es un sitio emblemático con una imagen y una estructura en la que no podemos poner pivotes o vallas, es cuestión de tiempo que la gente se acostumbre a la señalética”. Pese a ello espera que con las chapas metálicas que se colocarán definitivamente “se vean mejor que las pegatinas”.