Carril bici en la Alameda de Málaga: peligro para peatones y ciclistas

El conflicto está servido en la Alameda Principal. La decisión del Ayuntamiento de Málaga de delimitar de manera provisional un carril bici en la acera norte está empezando a generar las primeros problemas de convivencia entre peatones y ciclistas.

Un simple paseo por el lateral norte de la avenida, donde el área de Movilidad ha reservado parte del espacio para autorizar el paso de los vehículos de dos ruedas, constata lo que podía presumirse con antelación: el peligro de choque es evidente.

En apenas unos minutos son varios los episodios en los que los ciclistas se ven obligados a sortear a ciudadanos que bien por desconocimiento o por imprudencia siguen caminando por la zona ahora habilitada para las bicis. No ayudan a un cambio de actitud las pegatinas blancas que fueron colocadas el jueves por los operarios municipales. Apenas sirven para marcar la franja pero no causan efecto alguno a la hora de reordenar la acera.

Y muestra de ello es que se cuentan por decenas los malagueños que transitan por el carril como si nada. "Sé que voy por un carril bici porque he leído algo, pero la gente no lo sabe; no se percata de las señales", comenta Juan, quien advierte de lo "peligroso" que es la situación generada. "No me parece bien que se haya hecho", añade.

"Esto es una chapuza", añade Alberto, quien se pregunta cómo es posible que se acabe haciendo esto tras la enorme inversión realizada para reorganizar los laterales de la Alameda. Cabe recordar que el proyecto original también manejaba la idea de marcar sobre la nueva solería un espacio acotado para las bicis.

Sin embargo, con el paso de las semanas y los meses, la inauguración del eje se hizo sin reserva, situación mantenida en el tiempo hasta ahora, cuando Movilidad, presionada por el malestar creciente de los ciclistas y su reclamación de disponer de zonas seguras por las que circular, ha optado por fijar de manera provisional plataformas para bicis en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, la Alameda y la Avenida Cervantes.

Un señor avanza de manera pausada, apoyado en un bastón, con el objetivo de llegar a una de las paradas de autobuses de la EMT. Camina sin atender al riesgo que supone toparse con una bici o un patinete. Tampoco a él le parece bien la medida adoptada por el Ayuntamiento.

Alfredo de Pablos, presidente de Málaga Accesible "Hacía mucho tiempo que no veía una intervención tan irresponsable por parte de dos áreas, Urbanismo y Movilidad"

La crítica se enciende en el mensaje de Alfredo de Pablos, presidente de la asociación Málaga Accesible. "Hacía mucho tiempo que no veía una intervención tan irresponsable por parte de dos áreas, Urbanismo y Movilidad; es una actuación irresponsable, que va en contra de los ciudadanos y, en especial, de aquellas con discapacidad, de mayores y de niños", ha sentenciado.

"Lo que más nos duele es que por razones puramente estéticas, no buscando la seguridad del peatón, hayan buscado la ridiculez de las pegatinas; es una situación penosa y ridícula, un carril bici debe estar debidamente señalizado", ha insistido De Pablos, quien recuerda la existencia en esa misma franja de ocho o nueve paradas de autobuses en el lateral, "con puntos ciegos que pueden hacer que un ciclista o un patinete se lleve por debate a un peatón".

Llama la atención sobre el hecho de que hayan elegido la zona en la que hay más sombra y que suele ser utilizada por la mayoría de los peatones para deambular. A eso se suma que la afluencia es mucho mayor en ese punto por su cercanía con las paradas de autobús.

Desde el colectivo Ruedas Redondas, por medio de su cuenta oficial en Twitter, se recordaba que en enero del año pasado ya se hizo llegar a los departamentos de Urbanismo y Movilidad que el lugar más adecuado para la delimitación del carril bici era el centro de la calzada y no la zona ahora elegida. "Es peligroso para los peatones y PMR's", se indica en el mensaje.