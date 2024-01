La carta viral de una joven malagueña: cuatro euros la hora trabajando de camarera

Una joven malagueña se ha hecho viral tras contar su experiencia en el mercado laboral en una carta que envió a la directora del periódico El País. El texto lo firma Cristina Ortega Pacheco, y se titula Me da coraje este país. En él señala que trabajando de camarera le llegaron a pagar cuatro euros la hora, y si bien recibía en su cuenta el salario mínimo interprofesional (SMI), luego debía devolver la diferencia, siempre según el texto. Este testimonio no solo muestra varias situaciones irregulares (pues la joven pone más ejemplos en los que el precio de la hora seguía estando por debajo de lo estipulado por la ley), también el estado de frustración de la población joven que necesita hacerse un hueco en la sociedad para trabajar.

“Pagaban la hora a 4 euros, te hacían transferencia con el SMI pero tenías que devolver en efectivo lo que no te correspondía, según ellos”



Esta carta de hoy a la directora de El País 👇🏽 pic.twitter.com/Opiu3AzWUx — José Luis Sastre (@jl_sastre) January 23, 2024

Cristina también señala en este texto que sigue viviendo con sus padres, y no puede permitirse independizarse. Y aunque posea varios títulos universitarios, parece "no tener un hueco" en el mercado laboral. La joven explica en su carta que cuando buscó trabajo de camarera o dependienta, maquilló su currículum, quitando el máster y la carrera que tiene, para de esta forma aumentar las posibilidades de que la contraten. "Ya no sé qué hacer" escribe Cristina, mostrando su frustración ante el panorama al que se enfrentan los jóvenes.

Jóvenes en desempleo y sin poder independizarse

El paro juvenil, en el primer trimestre del 2023, está cerca del millón de personas entre 16 y 29 años, según datos recogidos por el Instituto de la Juventud de España.

Otro problema al que se enfrentan los jóvenes españoles es la vivienda: cada vez se independizan más tarde (la media nacional está en 30 años). La opción de alquilar es cada vez más cara: la media española es de 12,1 euro el metro cuadrado según el portal Idealista. En Málaga sube hasta los 13,8 euros el metro cuadrado en 2023. Pongámonos en situación, en el caso de que Cristina echara 40 horas trabajando al mes, a 5 euros la hora, al mes recibiría un sueldo de 200 euros (muy por debajo del SMI). Un piso de 50 metros cuadrados, al precio de Málaga, saldría por unos 690 euros al mes. Tampoco nos sale las cuentas.