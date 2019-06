La celebración de la Noche de San Juan en Málaga y la provincia

La gran celebración de la Noche de San Juan en la provincia de Málaga es la gran traca final de un fin de semana cargado de eventos.

El 23 de junio es la gran noche y, paradójicamente, la noche más corta del año en la que miles de personas festejan el solsticio del verano.

Todas las localidades con playa programan planes especiales, aparte de los numerosos chiringuitos que preparan actividades para atraer a los bañistas nocturnos como polillas a la luz.

Ene Torre del Mar, Rincón de la Victoria, Benagalbón, Málaga, Torremolinos, Benalmádena, las playas de Fuengirola, las playas de Mijas, y las playas de Marbella, Estepona, Vélez-Málaga, Manilva, organizan actuaciones como son conciertos, quema de júas, fuegos artificiales, zonas infantiles, atracciones y animación para los más pequeños, espetadas...

Ya sólo queda recordar que podemos divertirnos todo lo que queramos esta noche, y como queramos, pero no estaría de más que por la mañana, antes de irnos, recogiéramos toda la basura que generemos y no la dejemos tirada en la arena, repartida por todo el litoral. El año pasado dejamos 40 toneladas de basura en las playas. Y luego decimos que nos preocupan mucho los plásticos en los océanos...

Que debemos recoger la basura es algo que no tendríamos que decir, pero, si por una vez, las playas quedan limpias por que alguien nos lo dice, pues que así sea: dicho queda.

Noche de San Juan en Málaga capital

Un alegato contra el hambre en el mundo es el tema elegido para quemar en el júa realizado por el Ayuntamiento para la Noche de San Juan en Málaga. La quema tendrá lugar en la playa de la Misericordia, en el paseo Marítimo Antonio Banderas a la altura de la Glorieta 1 de Mayo.

La fiesta comenzará a las 22:30 con baile a cargo de la orquesta Ritmo andaluz. A las 00:00 se quemará el júa en la que se utilizarán una traca de inicio, rodeando el júa, seis cañones de serpentinas, dos lanzallamas robotizados, cuatro lanzallamas verticales, seis Spakular (chorros de fuego frío-no pirotécnico) y 12 fuentes silbatos.

Terminados los efectos, comenzará el espectáculo piromusical, disparado desde el Espigón de la Térmica, con una duración de 12 minutos, a cargo de Pirotecnia Sánchez. La velada concluirá con nuevas interpretaciones a cargo de la orquesta.

Por otro lado, a partir de las 21:00 habrá un concierto en la playa de La Malagueta, organizado por MegaStarFM.

Noche de San Juan en Torremolinos

Torremolinos, y en especial el barrio de La Carihuela, celebrará la tradicional noche de San Juan con una moraga de la Hermandad de Marineros Virgen del Carmen. La fiesta comenzará a las 20:00 en la playa de El Remo con espetos de sardinas a precios populares y con el concierto en directo del grupo Alejados.

Noche de San Juan en Benalmádena

Benalmádena se vuelca por completo en la celebración de San Juan que coincide con el comienzo de la feria de Arroyo de la Miel en honor a su patrón. Como ya es tradición, en la víspera se quemarán los tradicionales júas y se organizarán moragas por todo el litoral benalmadense. Además, desde las playas del entorno del castillo de Bil-Bil se podrán ver los fuegos artificiales que darán el pistoletazo de salida a las fiestas, que se prolongarán hasta el 29 de junio.

Noche de San Juan en Mijas

Mijas también vivirá de forma mágica la noche de San Juan. En Mijas Pueblo se mantendrá la tradición de la quema de júas, una verbena que organiza cada año la Hermandad de Jesús el Nazareno en la plaza Virgen de la Peña a partir de las 20:00 de la tarde, donde se entregarán los premios al mejor júas 2019. En La Cala la fiesta tendrá lugar en la playa del Torreón con actuaciones de música en directo a partir de las 22:00 horas a cargo de la orquesta El Tumbao.

Noche de San Juan en Fuengirola

El barrio de El Boquetillo de Fuengirola celebra estos días la tradicional verbena de San Juan. Entre las actividades, este domingo, a partir de la medianoche, tendrá lugar desde la playa San Francisco los tradicionales fuegos artificiales que llenará de luz y color el cielo de la noche más corta del año. Previamente, desde las 22:00 horas, habrá música en directo con la orquesta Punto y Aparte y, posteriormente, Paco y Gina, el Dúo Cenachero.

Noche de San Juan en Marbella

Marbella y San Pedro Alcántara se sumarán este domingo a la celebración de la noche de San Juan con actuaciones musicales y con las tradicionales hogueras a pie de playa. En Marbella, la fiesta comenzará a partir de las 21:00 en la playa de El Cable y una hora más tarde actuará la banda Los Calvin, que interpretará versiones de artistas españoles. A medianoche dará comienzo la quema de la hoguera, a la que seguirá, a las 00:30, la actuación de DJ Pakkito 2000.

Por su parte, la playa de La Salida de San Pedro Alcántara contará con una doble propuesta que arrancará a las 20:00 con el festival Holi Colours, en esta ocasión tipo flúor, para dar paso a la tradicional hoguera. Posteriormente, será el turno de subir al escenario de Miguel Campello, cantante de El bicho, y de los artistas locales We are not dj’s.

Noche de San Juan en Estepona

Estepona celebra esta mágica noche con el tradicional concurso de Quema de los Bigotes, en la playa de La Rada. Los vecinos construyen efímeros júas, muñecos de trapo con los que burlan a personajes conocidos, que finalmente son quemados en la hoguera. El Ayuntamiento otorgará este año cuatro premios de 800, 600, 400 y 200 euros a las Quemas más originales, que se prenderán a partir de la medianoche, al inicio de la Noche de San Juan.

Noche de San Juan en Manilva

La tradicional quema del júas en las playas de Sabinillas, en Manilva, ilumina la Noche de San Juan. El artista local Juan Oliva, junto a su equipo de trabajo, ha necesitado varios meses de trabajo para realizar el diseño que desaparecerá bajo las llamas en este último día de fiesta local en el municipio. El momento se verá acompañado con el gran espectáculo de fuegos artificiales que tendrá lugar a continuación.

Desde este momento y hasta las cinco de la madrugada la orquesta La Tentación y DJ Cocodrilo, se encargarán de seguir haciendo disfrutar a los asistentes.

Noche de San Juan en Rincón de la Victoria

Rincón de la Victoria vivirá la noche de San Juan en la playa de El Tajo con el Festival Costa del Soul de la Diputación Provincial de Málaga. Un evento que vivirán de forma simultánea en Benalmádena y Estepona. Las actuaciones comenzaron el pasado viernes. Para este día, está previsto que suban al escenario Javier Ojeda Soul Project, Gibson Brothers y Julia Martín.

Noche de San Juan en Vélez-Málaga

En Torre del Mar actuará Marta Sánchez en el escenario ubicado en la playa frente al Copo. La actuación será a las 22:30. No obstante, la celebración de San Juan empezará a las ocho de la tarde con una degustación gratuita de sardinas y el concurso de júas. También actuarán Regreso de la Década en Vivo, que arrancará a las 21:00; Los Capones (Tributo a Hombres G), desde las 00:05; y Sau Djs, que cerrará la noche. A las 00:00, coincidiendo con el tradicional lavado de cara de los asistentes en el mar, se producirá un gran castillo de fuegos artificiales.

En Benajarafe también se celebra San Juan desde las 18:00 con la apertura de la barra en el recinto ferial, donde se llevarán a cabo una fiesta de la espuma, la actuación de Fran Zumba, del grupo Zumba Benajarafe de Padilla y del grupo local de baile Tacones al aire, dirigido por Dalila Calderón. Desde las 22:00 y hasta la medianoche se ofrecerán espetos de sardinas a los asistentes por un precio simbólico de un euro, para dar paso a tradicional lavado de cara en el agua del mar al que se acompañará con fuegos artificiales.

Noche de San Juan en Torrox

En el municipio axárquico de Torrox la noche de San Juan es muy peculiar ya que se celebra en el interior y no en la costa como en otras localidades con varios núcleos urbanos. Los vecinos y visitantes se reúnen en la plaza de la Concordia de El Pontil, que es la zona más antigua del pueblo, para celebrar una verbena vecina en la que colabora el Ayuntamiento. A las doce de la noche se reparten antorchas –alrededor de 600– a los asistentes que la encienden y hacen el camino juntos desde la calle Pontil hasta el puente de Rejana para mojarse la cabeza en el río de Torrox.

Noche de San Juan en Nerja

En Nerja, es la playa de Burriana donde se vive San Juan. Es el lugar indicado por el Ayuntamiento para la quema del tradicional júa a partir de las doce de la noche.