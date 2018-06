El cierre de camas este verano en los hospitales es casi el doble que en 2017

Este verano se cerrará casi el doble de camas en los hospitales que el año pasado y la actividad quirúrgica se reducirá un 9% respecto a 2017. Es la conclusión de un estudio de CCOO, que denuncia la "regresión" en la asistencia respecto al año pasado. Según el sindicato, la causa de esto retroceso es que la cobertura media de los profesionales que se van de vacaciones apenas llega al 58,8%. De acuerdo al análisis de Comisiones Obreras, en el verano de 2016 las camas cerradas representaron el 25,36%, en 2017 el 8,01% y en 2018 alcanzarán el 14,85%. Exactamente, cerrarán 311 camas frente a las 168 de 2017.

"Volvemos otra vez para atrás. Lo del año pasado fue un espejismo. Otra vez aumenta el cierre de camas y se reduce la actividad quirúrgica", criticó el responsable de Sanidad de CCOO, Rafael González. Debido a la menor cobertura de las vacaciones en los centros que en 2017, también se reduce el trabajo en los quirófanos. Según el sindicato, mientras el verano del año pasado la actividad quirúrgica fue del 77,24%, en esta temporada estival rondará el 68,20%; "más de un 9%" de recorte.

González lamentó: "Podríamos concluir que el plan de verano de 2018 ha cambiado el punto de inflexión en la política de personal del Servicio Andaluz de Salud en 2017. En este verano se ha vuelto al aumento de cierre de camas y de quirófanos, si bien no con la intensidad de 2016 y años precedentes, pero casi se ha doblado el porcentaje de camas cerradas y la actividad quirúrgica se ha reducido casi en un 10%. No es esto lo que Málaga necesita". El cierre de camas este verano no es igual en todos los centros. En el Regional apenas le afecta al 6,50%, pero en el Clínico llega al 19,58%, según el informe de CCOO. Entre los comarcales, el que sale mejor parado es el de la Axarquía que cierra el 14,12% de sus camas. En cambio en el de Antequera ese porcentaje llega al 30,60% y en el de la Serranía, al 37,33%, con el nivel más alto de camas cerradas.

En cuanto a la actividad quirúrgica, las cifras también son dispares. En el Regional se mantienen abiertos el 91,42% de los quirófanos y en el Clínico el 72,62%. También en este apartado la peor parte es para los comarcales. El de la Serranía de Ronda continúa con un 66,66% de su actividad quirúrgica, el de Antequera con un 60% y el de la Axarquía con un 50%, de acuerdo a los datos aportados por CCOO. La delegada de la central sindical en el Regional, Pilar Fernández, dijo que en ese hospital "va a haber deficiencias en la cobertura bastante importantes; no es la cobertura que deberíamos tener". Por su parte, la representante de CCOO en el Clínico, Auxiliadora Moragues, aclaró que este año no se cerrará el pabellón 2 de Salud Mental del Marítimo. Por su parte, González apuntó que desde el sindicato siguen "esperando un verdadero plan de inversiones para Málaga para que de una vez por todas podamos tener una sanidad pública similar a la del resto de Andalucía".

Precisamente más sustituciones para las vacaciones de verano del personal fue una de las reivindicaciones de la movilización de la semana pasada que congregó a unos 2.500 manifestantes. "De las promesas llevadas a cabo en 2017, en la actualidad vemos una regresión en las sustituciones, un enlentecimiento en los desdoblamientos de cupo de atención primaria y aumento de personal en general y una discusión que comienza a ser tediosa sobre el lugar donde se ubicará el tercer hospital. Un año más seguimos con las mismas deficiencias y las mismas promesas incumplidas", dijo González.

Este año el SAS destina 25,2 millones de euros, un 2% de presupuesto para la cobertura estival que en 2017. Sin embargo, CCOO asegura que realmente hay menos sustituciones porque la masa salarial ha aumentado un 2,5% y hay más plantilla que el verano pasado. Además porque dentro del plan estival la Administración ha incluido la partida para contratar a unos 200 profesionales de atención primaria del desdoblamiento de cupos. González justificó en estas tres causas la "trampa" de que habiendo más dinero, hayan menos sustituciones en los centros sanitarios durante el verano.