Un club de alterne patrocina las entradas de un equipo de fútbol base de Málaga

Nueva polémica en el fútbol base malagueña. Esta vez con el Roma Luz C. F., un club situado en la barriada de la Luz -en el distrito de Carretera de Cádiz-, por distribuir entradas para partidos de diferentes categorías con el patrocinio de un club de alterne, lo que levantó la extrañeza e indignación de algunos asistentes, que denunciaron la acción del equipo.

"Blue Palace Relax. Abierto 24 horas. Parking privado. Antiguo club Las Vegas" se podía leer en el ticket. Junto a esta información, dos número de teléfono de la casa de citas y la ubicación de la misma: Estación de Cártama. No acompañaba ninguna imagen. Pero, para muchos esta publicidad no pasó desapercibida, más aún cuando la mayoría de futbolistas que integran el club deportivo son menores de edad.

Y es que ahí no quedaba la cosa, el segundo patrocinador que aparecía en estas entradas se trata de una empresa que elabora postres artesanos y emplea una imagen sexualizada de una mujer repostera; fotografía que ya está denunciada en el Instituto Andaluz de la Mujer, tal y como adelantaron desde Canal Sur.

Las fotografías de las entradas comenzaron a circular por redes sociales y el Ayuntamiento de Málaga tuvo conocimiento del patrocinio. El Área de Deportes se puso en contacto con el club para exigir la retirada de este patrocinio y, según fuentes municipales, ya se ha producido.

Por su parte, el presidente-delegado de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) en Málaga, José González Carmona, ha manifestado que también contactó con el club cuando tuvo conocimiento de la publicidad que aparecía en las entradas del Roma Luz para que las retirasen "de forma inmediata", pues considera que "no es compatible con el fútbol ni con el deporte en general".

"Desde la federación estamos muy en contra de que se lleven a cabo este tipo de actuaciones porque esto no integra ninguno de los valores que quiere transmitir el deporte", expresa González. Reconoce que revisan minuciosamente la indumentaria de los jugadores y no tanto estas cuestiones al tratarse de campos municipales y, por tanto competencia, del Ayuntamiento. No obstante, asegura que la federación actúa cuando llega alguna denuncia. "Es la primera vez que ocurre un hecho similar en la provincia de Málaga, donde se disputan 870 partidos semanales", apunta.

Desde el Roma Luz también se han pronunciado al respecto este martes con un comunicado a través de sus redes sociales en el que piden disculpas por lo ocurrido. "Las entradas fueron abonadas por el patrocinador directamente a la imprenta, indicando él mismo cuál de sus empresas aparecía justificada. En dicho proceso, el club no intervino ni en la elección ni en el diseño, por lo que no teníamos conocimiento alguno de ello", justifican.

Añaden que en el momento en el que se percataron del "grave error" retiraron y destruyeron todas las entradas que contenían esa publicidad. Tanto las que había en stock como las de imprenta, apunta.

"Nuestro club siempre ha trabajado duro, con mucho cariño y dedicación a los más pequeños intentando inculcar valores muy importantes que nada tiene que ver con este fallo, pero es nuestra responsabilidad y, por ello, lamentamos profundamente todo lo ocurrido", finalizan.