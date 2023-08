La venta de híbridos y eléctricos acelera en Málaga frente el frenazo del diésel y la gasolina

El mercado del vehículo en Málaga está en medio de un punto de inflexión que se replica por todo el país. Si hace una década la pregunta era ¿diésel o gasolina? Ahora el abanico de opciones se ha incrementado con la llegada de los híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y GLP. Además, con un cambio de normativa europea que busca reducir las emisiones. Así, con todos los ingredientes en la coctelera, la venta de híbridos y eléctricos sigue pisando el acelerador mientras la combustión de diésel –sobre todo– y gasolina, frena.

En datos gruesos, este mes de julio se ha notado una bajada del 8,81% respecto al mismo mes hace justo un año, según un informe de Faconauto, la patronal que aglutina todos los concesionarios. Pese a ello, el acumulado anual sigue siendo positivo en un 7%. Estos datos de decrecimiento en julio rompen, por otra parte, con los resultados del resto de España, donde la venta de vehículos crece un 11%, con un gran aumento de operaciones en turismos.

Pero, mirando con lupa, lo más interesante de estos datos es la relación de las ventas entre los nuevos motores, con 'pegatinas' más cercanas a las 0 emisiones y la bajada de la combustión clásica. En este sentido, los coches con motores gasolina siguen acumulando el 48,48% de la cuota de mercado de nuevas matriculaciones en Málaga este mes de julio –que tiene una correspondencia casi similar con el dato acumulado entre enero y julio en todos los datos–, viendo como el diésel cae a un residual 7%. Es aquí donde el resto de motorizaciones –híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y GLP– se aúpan hasta el 44,29% de cuota de mercado.

Pero, lo más importante es que en comparación con el mismo mes de hace justo un año, la venta de vehículos diésel ha decrecido un 45% y la de gasolina un 23% mientras que las opciones verdes crecen un 33%. En los siete primeros meses de este año, comparado al mismo período del año anterior, las ventas de gasolina se mantienen, los diésel bajan un 36% y el resto de motorizaciones crecen un 31%.

Juan Peña, gerente de Garum Motor, da algunas de las claves a este fenómeno. Explica que hay dos factores muy importantes que los clientes tienen en cuenta a la hora de adquirir un vehículo, la primera, "la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en las que sólo se va a poder entrar con cierta motorización; afecta a gran parte de las ciudades de la costa [todas las de más de 50.000 habitantes deberán tenerla en 2024] y en Málaga ya han anunciado cuál será la zona que cubra". En la misma sólo pueden entrar los vehículos que tengan cierta categoría (que se marca con una pegatina) y que, además, se irá endureciendo con el paso de los años. Esta clasificación es muy dura con los diésel, por la cantidad de emisiones que desprenden.

"Los diésel han quedado casi para el uso interurbano", explica Peña, que apunta que esto se debe, también a que el filtro antipartículas de los mismos "solo funciona a altas temperaturas del motor, que no da tiempo a alcanzar en desplazamientos en ciudad".

Y ahí está la segunda clave de la caída del diésel: la contaminación que genera y las normativas europeas al respecto. "Si la normativa Euro 6 ya era restrictiva, la Euro 7 [que se espera entré en vigor en 2027] hace que sea muy poco atractivo comprar un coche diésel", asegura.

En el lado contrario, las ayudas a los vehículos que menos contaminan. "Entre el 15% del IRPF hasta 3.000 que puedes reducir y el Plan MOVEs que te dan hasta 7.000 euros si desguazas un coche, puedes ahorrar 10.000 euros en un vehículo eléctrico", apunta Peña.

Es decir, un cóctel perfecto para una situación que a ojos del gerente de Garum Motor, "se irá agudizando más con el paso de los meses, la horquilla entre el vehículo eléctrico y la gasolina aún es alta [a favor de la gasolina]", augura.

El mismo punto de vista que defiende Angelina Almenara, gerente de Autos Nieto. "La gasolina es el motor del futuro, la electrificación está subiendo, aunque no al ritmo que nos piden aún", asegura. Para Almenara de aquí a unos años –si bien ya en el presente se está dando– el vehículo por antonomasia tendrá motorización híbrida con la gasolina como combustible principal, "la electrificación no es para todo el mundo porque no todos viven en una casa o una comunidad en la que puedan poner un punto de carga, además de que la autonomía aún no es suficiente".

En esta última idea difiere, al menos en parte, Peña, que asegura que "ahora es el momento de poner un punto de carga, incluso si estás pensando en comprar un coche enchufable en los próximos años, las comunidades lo permiten y con el Plan MOVEs te sale prácticamente gratis, en unos años no sabemos si estarán las ayudas".

Las marcas con fuerte electrificación, al alza

No es raro, viendo este panorama, que las marcas que más suben, al menos respecto al mes de julio del año anterior, sean aquellas que apuestan por los motores eléctricos. La venta de vehículos híbridos ha crecido en total en lo que va de año un 25% respecto al anterior, contándose 4.860 ventas de vehículos de este tipo en los siete primeros meses del año, por las 3.898 del pasado.

Esto, sobre un total de algo más de 14.000 coches matriculados hasta julio marcan una clara tendencia en el mercado en el que crecen exponencialmente MG (un 3.750%) y Tesla (un 2.000%), marcas con una baja implantación hasta ahora, pero que apuestan en firmen por los vehículos eléctricos.

No es tan fuere la subida, pero en números totales el logo que más coches nuevos ha matriculado es el de Toyota, uno de los pioneros en la hibridación, con 1.419 vehículos en siete meses, un 10% del mercado.