Alumnos de un colegio de Cártama comenzarán el curso en un instituto mientras terminan de instalar sus aulas prefabricadas

A principios de julio comenzaron las obras de instalación de estas nuevas aulas provisionales y Gallardo asegura que mantuvieron “una reunión con la Delegación de Educación para transmitirles que aún no tenían la licencia de obra, que se habían retrasado los trámites y les dijimos que iban tarde y no iban a llegar a septiembre”. Educación respondió que las obras estarían terminadas para el inicio del curso, según el alcalde de Cártama.

La reforma del colegio no se está efectuando todavía, pero la Junta informó a finales del curso pasado de que en septiembre no podían comenzar las clases en el centro, sino que se iban a trasladar a los alumnos a un terreno. La parcela la ha cedido el Ayuntamiento para que se instalaran las clases prefabricadas en las que los alumnos van a recibir las clases este curso escolar.

El colegio Nuestra Señora de los Remedios de Cártama no recibirá este lunes 12 a todos sus alumnos de Educación Infantil y Primaria al estar en obras. Ante esta situación, el centro se va iba a trasladar a unas aulas prefabricadas, pero aún no se han terminado de construir. Por lo que hasta que finalice el acondicionamiento de estas instalaciones, una parte del alumnado acudirá al instituto Jarifa y el resto irá al colegio público.

El Ayuntamiento de Cártama asegura que ha ayudado desde el principio a la Junta de Andalucía con las obras

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, sostiene que desde que le comunicaron que el CEIP Nuestra Señora de Los Remedios iba a ser reformado, el Ayuntamiento del municipio ha estado trabajando para “buscar soluciones y no confrontar con la Junta de Andalucía para que nuestros niños y niñas pudieran estar escolarizados de la mejor forma posible y en el menor tiempo”. Gallardo ha garantizado, a través de un vídeo publicado en su perfil de Facebook, que han ayudado no solo a la Junta a buscar soluciones, sino que también le han proporcionado agua y luz a la empresa encargada de construir las clases prefabricadas para que pudieran continuar con el trabajo y no paralizaran las obras porque “no se habían pedido los boletines de instalación”. Asimismo, el alcalde ha insistido que “no pueden permitir que se culpe al Ayuntamiento de que las obras no estén terminadas porque estas no dependen del Ayuntamiento de Cártama, sino que pertenecen a la Junta de Andalucía” y ha asegurado que las familias que tienen a sus hijos en este centro educativo van a contar con el Consistorio en todo momento “ante cualquier perjuicio que se le pueda causar a nuestros niños”.