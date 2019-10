La compra de un queso y chocolate que acabó en incidente de seguridad en Gibraltar

Cuatro voluntarios de Protección Civil que habían prestado un servicio en Manilva decidieron ayer por la tarde pasar por Gibraltar para hacer unas compras. Pertenecían al servicio de El Burgo y habían tenido un fin de semana intenso. Cruzaron la frontera, empezaron a buscar una tienda y sin sospecharlo provocaron una polémica que todavía hoy continúa, con una investigación abierta por el Gobierno yanito para averiguar cómo pudo cruzar un coche oficial la frontera sin permiso, el ministro principal advirtiendo que depurará responsabilidades y la población gibraltareña indignada.

Poco se imaginaba Jesús Manuel Narváez, el jefe de Protección Civil de El Burgo, la repercusión que iba a tener su breve excursión. "Íbamos a hacer una compra, queso y chocolate, ni siquiera tabaco porque ninguno fuma", explica. "Nos dejó pasar la policía española y después la policía de Gibraltar, en ningún momento nadie nos advirtió de que no podíamos entrar con un coche oficial". Pero nada más empezar a pasear por Gibraltar en busca de una tienda notaron que algo raro pasaba. "La gente nos grababa por las calles, nos hacía fotos desde los balcones". La población yanita estaba sorprendida de ver un cuerpo aparentemente policial de España paseando por el Peñón.

The incident today whereby Spanish "Proteccion Civil" officers have not been stopped when driving across our border is more than just concerning. I am asking all relevant bodies to explain to me how on earth this has happened & to ensure it does not happen again. The viral video: pic.twitter.com/viwggqGARY