La compra de coches acelera en Málaga: venden 1.000 vehículos más en 2023

El mercado del automóvil malagueño volvió a acelerar este 2023, después de un 2022 marcado por falta de stock en muchas piezas o, directamente, por retrasos acumulados en los transportes a nivel mundial. En 2023 se alcanzaron las 22.943 matriculaciones, 1.049 más (un 4,79 % de alza) que en todo el 2022, según datos de la patronal de concesionarios, Faconauto.

En cuanto a las motorizaciones, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones y la conciencia climática, hacen que el diésel –sobre todo– y la gasolina desciendan en el global, siendo las motorizaciones menos contaminantes, híbridos, eléctricos o GLP, las que más crecen. Pese a ello, la combustión pura sigue suponiendo más de la mitad de los vehículos que se adquieren en la provincia.

En total, en Málaga se despacharon durante el año 9.847 vehículos de gasolina (un 42,92 %), 1.787 turismos y todoterrenos diésel (7,97 %) y 11.309 coches de otras motorizaciones (49,29 %). Los particulares aumentaron sus adquisiciones un 12% y pudieron compensar así el descenso en las compras por partes de empresas (8,93 % menos respecto a 2022).

Este crecimiento, pese a ello, es inferior al conjunto de Andalucía y de España. El número de matriculaciones de turismos y todoterrenos en 2023 creció un 9,7 % en la comunidad respecto al año anterior con un total de 89.997, lo que supone una cuota de mercado del 9,48 % en España, donde el alza fue del 16,7 %.

Los datos de Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribución) indican que en 2023 se matricularon 949.359 turismos y todoterrenos, un 16,7 % más que en 2022, cuando se registró un declive del 5,4 %.

Las matriculaciones de turismos en 2023 crecieron más respecto al año anterior en Aragón (26,31 %) y Madrid (20,27 %) y menos en Baleares (4,19 %) y Galicia (9,65 %), además de en Ceuta y Melilla (5,63 %), según los datos publicados este martes por las patronales del sector.

Esa subida media, además de en Aragón y Madrid, se superó en Canarias (19,46 %) y Castilla-La Mancha (19,30 %) y se rozó en Cataluña (16,68 %). En menor medida aumentaron las matriculaciones en la Comunidad Valenciana (15,34 %), Extremadura (14,63 %), La Rioja (13,87 %), Cantabria (13,76 %), Navarra (13,34 %) y Asturias (12,49 %). Donde menos se incrementaron las matriculaciones, además de en Baleares y Galicia, fue en Andalucía (9,72 %), Murcia (10,35 %), País Vasco (11,20 %) y Castilla y León (11,26 %).

Félix García, director de comunicación y marketing de Aanfac, explicó que “cerramos el 2023 con un crecimiento respecto al año pasado con un mercado de más de 949.000 nuevas matriculaciones. Es un aspecto positivo que destacar, pero que no nos tiene que llevar al conformismo. España debe superar en este 2024 la barrera del millón de turismos vendidos. Para ello hay que seguir impulsando medidas que incentiven al ciudadano para poder avanzar en los compromisos de la descarbonización, a través de la renovación del parque y la progresiva entrada de vehículos de cero y bajas emisiones. El ciudadano ha de saber que ahora es el momento de comprar un coche nuevo. Y más si es eléctrico o híbrido enchufable. El Plan MOVES dispone todavía de fondos, además de la deducción de hasta el 15% en el IRPF por la compra de estos vehículos. En 2024 no solo se ha de avanzar en la recuperación del mercado, sino en el impulso definitivo hacia el vehículo electrificado con nuevas medidas que realmente generen un cambio de tendencia”.

Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, indicaba que "el balance que podemos hacer del año 2023 en automoción es que ha sido mejor de lo esperado, pero claramente insuficiente al estar todavía lejos de las cifras prepandemia. Eso quiere decir que nuestro sector se está recuperando mucho más lento de lo que lo han hecho otros sectores productivos como puede ser, por ejemplo, el turismo. Se ha mejorado el aprovisionamiento de vehículos, ya hay vehículos en el mercado, lo que ha generado demanda añadida. No obstante, el contexto económico -con el incremento de los tipos de interés y del precio del dinero- ha desmovilizado a muchas familias que no pudieron cambiar su vehículo el año pasado. Como sector, no podemos estar contentos con el resultado de las matriculaciones del año pasado, porque no hemos avanzado en la descarbonización de la movilidad. Por un lado, los vehículos electrificados solamente han supuesto el 12% del total de las matriculaciones, muy lejos de la media europea, que se sitúa alrededor del 20%. Por otro lado, ha seguido empeorando la edad media del parque automovilístico. El año 2024 tiene que ser el de la descarbonización del parque, mediante el impulso de medidas que fomenten las matriculaciones de vehículos eléctricos y quitando de la circulación los coches más antiguos que penalizan el actual proceso de descarbonización”.