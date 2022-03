Comprar una casa en Málaga: una misión cada vez más imposible

Comprar una vivienda nunca ha sido fácil, pero ahora se está convirtiendo prácticamente en una misión imposible para todos aquellos que no tienen ya una vivienda en propiedad previa. Dicho de otra forma, los jóvenes que aún viven con sus padres e incluso personas de mediana edad que llevan años en alquiler tendrán que seguir ahorrando y esperando una oportunidad.

En estos momentos es necesario tener casi 60.000 euros ahorrados para poder pagar la entrada de una vivienda en Málaga capital. Y no una especialmente lujosa sino un piso normal de 80 metros cuadrados. Es un 46% más que hace apenas cinco años.

Así lo detalla un estudio que ha publicado este lunes el portal inmobiliario Fotocasa y que refleja que, en 2021, el precio medio de una vivienda usada en Málaga capital era de 2.450 euros por metro cuadrado frente a los 1.684 euros de 2016. Teniendo en cuenta que las entidades financieras aprendieron la lección de la crisis de 2008 y ya prácticamente ninguna aporta hipotecas por el 100% del valor de la vivienda, la necesidad de ahorro crece. En este sentido, en 2016 era necesario tener un colchón previo de 40.406 euros para meterse en un piso y ahora ese colchón tiene que ser de 58.796 euros.

Málaga es la capital andaluza donde se ha producido un mayor incremento del dinero necesario para poder adquirir un piso. En Cádiz, por ejemplo, ahora hay que tener un 24% más de dinero ahorrado o en Sevilla un 18% más. No obstante, Cádiz capital tiene las viviendas más caras de Andalucía con 2.567 euros por metro cuadrado, lo que implica tener que aportar, de primeras, 61.615 euros.

Comprar en las capitales suele ser caro porque hay mucha demanda, aunque también es cierto que hay barriadas de distintos precios. En el caso de la provincia de Málaga irse a otro municipio no resulta, ni mucho menos, más barato. El dinero necesario para pagar la entrada se ha disparado un 66% en Casares, un 59% en Fuengirola, un 49% en Benalmádena, un 47% en Torrox y en Rincón de la Victoria, un 46% en Estepona, un 44% en Mijas y Benahavís, un 41% en Coín... Y así en la mayoría de municipios medios y grandes de la provincia. De hecho, no hay ninguno en los que haya bajado.

Los pisos de segunda mano más caros de la provincia están en Marbella (3.155 euros por metro cuadrado) y Benahavís (3.104 euros). En el caso marbellí, los potenciales compradores de vivienda deben tener ahorrados 75.723 euros, un 28% más que en 2016. En el resto de localidades también hay que aflojarse bien el bolsillo con 69.334 euros en Fuengirola, 64.589 euros en Benalmádena, 72.328 euros en Benahavís o 68.037 euros en Nerja.

Esos volúmenes son solo la entrada. Luego hay que pagar el resto del piso. Con esos precios por metro cuadrado y en viviendas tipo de 80 metros, el importe medio para adquirir una casa de segunda mano en Málaga capital es ahora de 196.000 euros frente a los 134.720 de hace cinco años. En Fuengirola, por ejemplo, supera los 230.000 euros y en Marbella los 250.000.

El salario medio anual en Málaga es de apenas 16.000 euros y con eso se puede hacer poco

Que suban los precios de la vivienda no sería un problema si hubiera salarios medios en la misma proporción. Pero no es el caso. El sueldo medio en la provincia de Málaga es de apenas 16.000 euros, según los datos de la Agencia Tributaria, y con eso da para poco. Muchos jóvenes y no tan jóvenes son mileuristas y eso es una pobre carta de presentación ante un banco para que te conceda una hipoteca, máxime si el contrato laboral de la persona interesada tampoco es indefinido como ocurre en la mayoría de ocasiones.

Alquilar también es ya carísimo, por lo que las opciones se van complicando en un contexto, además, en el que está subiendo el precio de todo, desde la gasolina hasta el pan, por la incertidumbre económica generada por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania. Toca ahorrar más para comprar un piso, el tema es cómo hacerlo.